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13 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Invitación a descubrir la biodiversidad: Caminata participativa por la ribera del Río Percy en Trevelin

El INTA organiza una caminata para identificar especies vegetales y analizar el funcionamiento de las riberas el próximo sábado 21 de marzo en la zona del Puente Viejo.
Por Redacción Red43

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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a través de la Agencia de Extensión Rural Trevelin, convoca a una actividad de educación ambiental centrada en el entorno del Río Percy. La propuesta consiste en una caminata de reconocimiento que vincula el estudio de la flora local con el intercambio de conocimientos entre los asistentes. El objetivo de la jornada es observar los ecosistemas de la zona y detallar las funciones que cumplen estos espacios en el territorio.

 

El punto de encuentro para el inicio del recorrido es la sede de la AER INTA Trevelin, situada en la calle Río Corintos 476. Desde ese lugar, el grupo se desplazará por la zona de la ribera y la costanera hasta arribar al Puente Viejo del Río Percy. Durante el trayecto, se realizarán paradas para la identificación de las plantas que habitan el área y se brindará información técnica sobre las características de la vegetación de la región.

 

La actividad incluye un espacio para el intercambio de saberes vinculados a los usos de la flora local. La jornada se desarrollará el sábado 21 de marzo, en el horario de 09:30 a 13:00. Se trata de una convocatoria abierta al público, sin costo y que no requiere de inscripción previa para participar. Los organizadores sugieren asistir con ropa adecuada para el desplazamiento por el terreno ribereño.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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