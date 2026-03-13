Sánchez Albornoz destacó la importancia del debate político en el Concejo

En el marco de la primera sesión ordinaria de 2026 del Concejo Deliberante, la concejal Silvana Sánchez Albornoz utilizó su hora de preferencia para referirse al discurso de apertura de sesiones del intendente y para analizar el contexto nacional.

Al inicio de su intervención, la edil señaló que algunos esperaban una respuesta al mensaje del jefe comunal, aunque consideró que ese intercambio debería darse directamente en el recinto. “La verdad es que yo tengo mucho para contestar, mucho para decirle, mucho para refutarle también, pero me parece que lo correcto debiera ser cara a cara, cuando el intendente venga al Consejo Deliberante”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que durante la sesión inaugural los concejales no tienen posibilidad de intervenir. “Como todos saben los concejales no podemos hablar nosotros en la apertura de sesiones, de hecho creo que ni teníamos conectados los micrófonos porque precisamente esa apertura es solamente la lectura del discurso del intendente”, explicó.

Sánchez Albornoz señaló que prefería aprovechar el tiempo de su intervención para dirigirse a la comunidad. “No voy a usar estos minutos que son preciados de la hora de preferencia para hablarle al intendente, lo espero cuando quiera en el Consejo Deliberante, pero sí le quiero hablar a la gente”, indicó.

En ese marco, planteó la importancia del debate político y legislativo. “Yo le quiero decir a la gente, a los vecinos y a las vecinas, que no le tengan miedo a las discusiones, el debate político es muy sano”, sostuvo.

Para fundamentar su postura, citó informes del sitio parlamentario.com sobre la participación de legisladores en el Congreso y mencionó que, según esos reportes, el actual intendente Matías Taccetta no registró intervenciones ni presentación de proyectos durante 2023 cuando se desempeñaba como diputado nacional.

Hacia el final de su exposición, la concejal también hizo referencia al contexto económico y social y propuso fortalecer la organización comunitaria. “La propuesta es de unirnos, de organizarnos, de ser más solidarios y de tener esperanza de que esta realidad que hoy vivimos, que es cruel, la podemos transformar”, concluyó.

R.G.