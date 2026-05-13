Taxistas de Esquel congelan el reloj en 7 mil pesos "para ayudar a la gente"

Los taxistas con garita frente al Gimnasio Municipal, y frente al ex Casino, se pusieron de acuerdo en incentivar el servicio con una novedosa promoción.



“Por el tema de la falta de trabajo que hay, para ayudar un poco a la gente, al bolsillo de la gente”, explican desde la garita en Barrio Malvinas: “Entonces hicimos una promoción de viaje, con un tope de 7 mil pesos con el reloj. Dentro del casco urbano de Esquiel sería. Donde el reloj llega a 7 mil, se para el reloj y de ahí si tiene que hacer 5 cuadras, 10 cuadras más, ya va sin cargo”.



La falta de viajes es una problemática tan grande como la falta de ingresos: “Está malo, está malo porque no hay plata en la calle, no hay plata, la gente se cuida un montón. Otra que no hace frío, no hay lluvia, no hay nieve. Entonces, viste, la gente prioriza caminar. Muy poca gente toma el taxi”.



La propuesta fue acordada entre propietarios de taxis y es un aporte a su propio trabajo, como al bolsillo de la gente.



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