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30 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin: invitan a participar de una capacitación intensiva de malambo

La propuesta de la Secretaría de Cultura municipal está abierta a todos los niveles y se dictará el sábado 16 de mayo en el Salón Central.
Por Redacción Red43

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La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes convoca a la comunidad y a los amantes de las danzas tradicionales a participar de una nueva instancia de formación. Se trata de una capacitación de malambo diseñada para integrar a personas con diferentes conocimientos, ya que la propuesta está dirigida expresamente a todos los niveles.

 

La jornada de aprendizaje se desarrollará el próximo sábado 16 de mayo, en las instalaciones del Salón Central Derfel A. Roberts. La actividad está programada para iniciar a las 16:00 horas y se extenderá hasta las 20:00, brindando un espacio intensivo para el desarrollo de técnicas y habilidades en esta disciplina folclórica.

 

Los interesados en sumarse a esta iniciativa pueden solicitar información adicional o completar su inscripción comunicándose a los números telefónicos 2945 656414 o 2945 645573. Asimismo, quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial pueden acercarse al Centro Cultural Trevelin, ubicado en Avenida San Martín 229.


 

 

 

 

M.G

 

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