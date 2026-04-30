Trevelin: invitan a participar de una capacitación intensiva de malambo

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes convoca a la comunidad y a los amantes de las danzas tradicionales a participar de una nueva instancia de formación. Se trata de una capacitación de malambo diseñada para integrar a personas con diferentes conocimientos, ya que la propuesta está dirigida expresamente a todos los niveles.

La jornada de aprendizaje se desarrollará el próximo sábado 16 de mayo, en las instalaciones del Salón Central Derfel A. Roberts. La actividad está programada para iniciar a las 16:00 horas y se extenderá hasta las 20:00, brindando un espacio intensivo para el desarrollo de técnicas y habilidades en esta disciplina folclórica.

Los interesados en sumarse a esta iniciativa pueden solicitar información adicional o completar su inscripción comunicándose a los números telefónicos 2945 656414 o 2945 645573. Asimismo, quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial pueden acercarse al Centro Cultural Trevelin, ubicado en Avenida San Martín 229.







M.G