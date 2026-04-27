Paro de ATE y corte de ruta: Reclaman paritarias y denuncian pérdida del poder adquisitivo

El paro de ATE en la Comarca Andina suma jornadas de protesta y visibilización, con movilizaciones y cortes de ruta impulsados por trabajadores estatales. La medida comenzó el viernes y continúa en reclamo de una convocatoria a paritarias salariales.

La secretaria general de la seccional Comarca Andina de la Asociación Trabajadores del Estado, Soledad Ayail, explicó que la decisión surge ante la falta de respuestas del gobierno. Según indicó, el último aumento fue del 3% otorgado por decreto, sin instancia de negociación.

Reclamo salarial y situación económica

Durante la manifestación, Ayail sostuvo que el eje del conflicto es la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. “Venimos a pedir paritarias salariales, poder vivir, llegar a fin de mes, pagar nuestras deudas y poder comer”, expresó.

En ese marco, planteó que la situación económica afecta tanto a empleados públicos como privados, y que el deterioro de los ingresos se da en un contexto más amplio. También señaló que muchos trabajadores se encuentran en condiciones que calificó como críticas en relación a la canasta básica.

El paro de ATE busca, según explicaron desde el gremio, abrir una instancia de diálogo que permita discutir aumentos acordes a la situación actual.

Otros puntos del conflicto

Además del reclamo salarial, desde ATE sumaron otros planteos vinculados a condiciones laborales. Entre ellos, la regularización de trabajadores monotributistas que esperan su pase a planta, recategorizaciones pendientes y compromisos que, según señalaron, no fueron cumplidos.

Estos puntos forman parte de una agenda que el gremio considera prioritaria y que, aseguran, se arrastra desde hace tiempo sin resoluciones concretas.

Continuidad de las medidas y articulación con otros sectores

Las medidas de fuerza están previstas, en principio, hasta el miércoles. Ese día, a las 11, se realizará una nueva concentración frente al hospital de Lago Puelo, donde también se sumarán jubilados en el marco de sus propios reclamos.

Desde el sindicato indicaron que existe articulación con otros sectores en conflicto. En ese sentido, anticiparon que el gremio que nuclea a médicos también convocó a un paro, lo que podría impactar en el funcionamiento de los hospitales, con atención limitada a guardias mínimas.

Durante el corte de ruta de este lunes, los manifestantes valoraron el acompañamiento de vecinos que se acercaron o expresaron su apoyo. Para ATE, este respaldo refleja que el reclamo trasciende al sector estatal.

O.P.