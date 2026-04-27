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27 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

¿Se viene un martes complicado? Rige alerta por lluvias y posibles nevadas

El aviso rige para la tarde del 28 de abril e incluye zonas cordilleranas. Se esperan lluvias de variada intensidad, con posibles nevadas en sectores más elevados.
Por Redacción Red43

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Una alerta amarilla por lluvias fue emitida para este martes 28 de abril y abarca a distintos sectores de la cordillera de Chubut, con impacto directo en la Comarca Andina. El aviso indica la probabilidad de precipitaciones durante la tarde, algunas de ellas con intensidad moderada a fuerte en forma localizada.

 

De acuerdo a la información difundida por el Servicio Meteorológico Nacional, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 10 y 20 milímetros, aunque podrían superarse en algunos puntos específicos.

 

Qué se espera en la Comarca Andina

Dentro de las zonas alcanzadas por la alerta amarilla por lluvias se encuentran áreas de la cordillera de Cushamen y Futaleufú.

 

 

En estos sectores, las lluvias podrían presentarse de manera intermitente pero con momentos de mayor intensidad. Además, en zonas más elevadas, las condiciones térmicas permiten la posibilidad de precipitaciones en forma de nieve.

 

 

Alcance del alerta en Chubut

El aviso también incluye otras áreas cordilleranas de la provincia, como Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer, además de sectores de la costa de Escalante.

 

Según el sistema de alertas meteorológicas, el nivel amarillo implica fenómenos con capacidad de generar daños o interrupciones momentáneas en actividades cotidianas. Si bien no se trata de situaciones extremas, se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones básicas.

 

 

Recomendaciones ante lluvias y posibles nevadas

Frente a una alerta amarilla por lluvias, sugieren:

 

  • Evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad
  • Circular con precaución, especialmente en rutas y caminos de ripio
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales
  • Prever posibles cambios en las condiciones climáticas, sobre todo en zonas altas

En caso de emergencias, la Subsecretaría de Protección Ciudadana recuerda que se encuentra disponible la línea 0800-666-2447.

 

 

 

O.P.

 

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