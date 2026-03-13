Escalona: “Esta gestión está con-gestionada”

En la primera sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, el concejal Martín Escalona expuso su visión sobre la administración actual, abarcando temas que fueron desde la infraestructura básica hasta la política educativa y turística. Durante su intervención, el edil planteó que “esta gestión está con-gestionada, hay que separar la palabrita, con-gestionada o no congestionada”.

Respecto a la gestión del riesgo en la zona, el concejal señaló la falta de atención a la emergencia ígnea y hídrica antes del receso. “Resulta caricaturesco que nos venga a patotear cuando ni siquiera fue capaz de percatarse que tenés la emergencia hídrica”, sostuvo en referencia al Ejecutivo. También vinculó la actual administración como una continuidad de años anteriores, afirmando que “arrancamos el onceavo año del gobierno del PRO porque de golpe pareciera que Taccetta recibe un municipio totalmente desordenado cuando él era la suerte de primer ministro de Ongarato”.

Educación, servicios y turismo

Escalona dedicó un tramo de su discurso a la situación educativa y turística, mencionando el cierre de carreras y el estado de los edificios escolares. “Las escuelas, hace una semana y media empezamos, y ya hay escuelas que empezaron a tener días sin clase por falta de agua”, expresó. En cuanto al turismo, cuestionó la dependencia de la localidad vecina de Trevelin y el estado de los recursos locales: “Ya no hay Hoya. Y ahora nos quedamos sin parque. Y a la Trochita le quedan un par de años, calculo”, advirtió.

Inmediatamente, el concejal realizó un extenso repaso histórico de las obras que adjudicó a la gestión de Rafael Williams, contrastándolas con la administración actual. Destacó proyectos como el albergue deportivo, el centro cultural Melipal, la terminal de ómnibus y el saneamiento del arroyo Esquel hasta el barrio Badén, señalando que hoy se encuentra "contaminado con vecinos viviendo frente a aguas servidas". Asimismo, detalló el plan de asfalto que alcanzó a las escuelas 8, 54, 112, la Politécnica, la 200, la 713, la 735 y la 510, además de la avenida Ameghino y el puente de la Alvear. “Eso es histórico porque eso se hacía con gestión. Con gestión, no con-gestionado. Con obras que se financiaban con fondos nacionales, internacionales o provinciales”, afirmó el edil, sumando a la lista la planta de tratamiento, diversos centros vecinales, puntos digitales y planes de vivienda en barrios como Ceferino, Estación y Don Bosco.

Posicionamiento sobre el Parque Industrial

En relación al debate por el Parque Industrial, el edil buscó aclarar la postura de su bloque frente a los señalamientos recibidos: “Es imposible pensar de esta banca con la historia que tiene el peronismo de Esquel en pos de ese parque industrial, que no estemos a favor. Es una calumnia”. Según explicó, las objeciones se centraron en las formas: “nosotros simplemente advertíamos en el tratamiento y durante las charlas en comisión que no se había seguido el procedimiento administrativo”.

Finalmente, Escalona pidió al Ejecutivo que se enfoquen las prioridades en los servicios básicos y la respuesta a los informes legislativos. “¿Cuánta agua para los vecinos son cuatrocientos millones de pesos?”, cuestionó en relación a contrataciones directas, y concluyó señalando que “detrás de tus ambiciones de reelección personales hay gente”.

E.B.W.