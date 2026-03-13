Chamorro: "El natatorio nunca fue inaugurado"

Evangelina Chamorro, concejal del Frente Vecinal de Esquel, expresó su voluntad de iniciar el año legislativo con el objetivo de acompañar la realidad de los vecinos, aunque manifestó su preocupación por las demoras en las respuestas del Concejo Deliberante durante el receso. En su intervención, la edil se refirió directamente al discurso inaugural del Intendente Matías Taccetta, afirmando que lo observado fue una clara falta de respeto hacia la institución y hacia los representantes elegidos por el pueblo. Según la concejal, esta actitud no es nueva, sino que forma parte de una gestión que, a su entender, no respeta la institucionalidad ni brinda respuestas a los pedidos de informes y memos del trabajo legislativo.

Críticas a la gestión y planificación urbana

La legisladora citó declaraciones previas del mandatario municipal en las que este habría restado importancia a las discusiones del cuerpo deliberativo. Durante su alocución, Chamorro hizo especial hincapié en una frase del discurso oficial donde se indicaba que "oponerse a nuestra gestión es ponerse en contra de la ciudad". Ante esto, respondió que su banca tiene una historia de defensa de los intereses locales que precede a la gestión actual. En cuanto a la planificación, recordó que el Código de Planeamiento se aprobó en 2018 y que el espacio político del Intendente ha gobernado durante la última década, por lo cual deslindó de responsabilidad a su bloque por el actual desorden urbano.

Situación del GIRSU y servicios sociales

La situación del sistema de gestión de residuos (GIRSU) fue otro punto de conflicto. La edil denunció un daño ambiental en la comunidad Nahuelpan: "Pudimos observar el daño ambiental enorme que se ha generado por la mala gestión de residuos, por la voladura de plásticos, colchones y lo que a ustedes se les pueda ocurrir que está ahí". Señaló además que la cuadrilla contratada para tareas de limpieza solo trabajó 15 días y que existirían deudas salariales con ese sector. Asimismo, se refirió a la remoción de la coordinadora del Centro de Día, vinculándola a reclamos de trabajadores que habrían cumplido funciones sin percibir haberes durante el verano.

El estado de las obras y el natatorio

Respecto a la infraestructura, Chamorro cuestionó el anuncio de obras terminadas. "El natatorio nunca fue inaugurado", aseguró, agregando que la instalación habría sido llenada con agua de la red pública en medio de la emergencia hídrica, para luego quedar fuera de funcionamiento por problemas técnicos con la pintura. También instó al Ejecutivo a utilizar sus facultades presupuestarias para garantizar la partida de la Escuela Experimental, señalando que "depende de sus responsabilidades y obligaciones" y no de una intervención del Concejo.

Consenso fiscal y presión tributaria

Hacia el final de su intervención, la concejal advirtió sobre las implicancias del consenso fiscal firmado con la Provincia, señalando que el mismo no fue mencionado en el discurso inaugural. Según Chamorro, este acuerdo podría derivar en un aumento de los ingresos brutos y en el freno de los pases a planta permanente. "Lo que sí podemos decir respecto a su gestión, que es histórico, es la carga tributaria histórica que hay sobre las clases medias y bajas de nuestra ciudad", subrayó. Finalmente, hizo un llamado al diálogo político y pidió al Intendente que "abandone la soberbia", recordándole que el oficialismo cuenta con la mayoría necesaria para aprobar sus proyectos y que la comunidad requiere mayor respeto institucional.

E.B.W.