APDH Esquel expresó su preocupación por intervenciones en sitios de memoria

Integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Esquel presentaron una nota en el Concejo Deliberante para expresar su preocupación por intervenciones realizadas en espacios vinculados a la memoria histórica de la ciudad.

“Acabamos de presentar en mesa de entrada del Concejo Deliberante esta nota para manifestar a los concejales la preocupación que sentimos”, señalaron al iniciar.

Durante la presentación, leyeron el documento elevado al cuerpo legislativo. “Por medio de la presente queremos informar sobre la situación preocupante que como organismo de derechos humanos, APDH, vemos que se avasallan los sitios de la memoria que hemos emplazado junto a otros organismos de derechos humanos y la comunidad de Esquel”, indica el texto.

En la nota, el organismo sostiene que estos espacios tienen un valor simbólico para la comunidad. “Estos espacios nos recuerdan nuestra historia, promueven la identidad colectiva y actualizan el reclamo permanente por la memoria, verdad, justicia y territorio”, citan.

Desde la organización también recordaron que días atrás habían presentado una nota al Ejecutivo municipal: “Días pasados presentamos una nota ante el Ejecutivo Municipal solicitando respuesta por el lijado del banco de la Plaza San Martín que recuerda a Nora Cortiñas y Gustavo Cortiñas y la reposición de la placa que se colocó en la pared del edificio municipal, recordando la declaración de persona no grata del represor Juan Carlos Avena por el Honorable Concejo Deliberante en 1988, que hasta el momento no hemos tenido respuesta”.

Las referentes de APDH remarcaron que el banco intervenido había sido construido colectivamente. “Este banco fue hecho por la comunidad, no sólo por APDH, por otros organismos de derechos humanos y por la propia comunidad que fue aportando cosas”, expresaron.

En ese sentido, destacaron la relación de Nora Cortiñas con la ciudad: “Norita Cortiñas es una persona muy respetada por nuestra comunidad, ella estuvo cuando fue el 23 de marzo de los festejos de los 20 años, se acercó en otros momentos difíciles de la comunidad, como cuando fue la desaparición de Santiago Maldonado”.

El banco ubicado en la Plaza San Martín fue intervenido recientemente, señalaron: “La otra vez nos llevamos una desilusión cuando vimos que el banco de Norita estaba lijado. Es el único banco que está lijado en la Plaza San Martín”.

Las integrantes de la organización también manifestaron su preocupación por la falta de respuesta oficial: “Se vencieron los plazos estipulados de espera de respuesta a esa nota, se presentó hace más de 10 días y bueno, consideramos que la no respuesta es una respuesta”.

Finalmente, indicaron que la presentación ante el Concejo Deliberante busca dejar constancia de la situación. “Queremos notificar a los concejales que si realmente estamos en un estado de derecho, estas cosas no pueden pasar”, concluyeron.

R.G.