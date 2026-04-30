Jueves con nubosidad y ráfagas de viento en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 30 de abril una jornada caracterizada por la nubosidad variable y la presencia de viento constante en la región. A diferencia de los días previos, no se esperan precipitaciones, manteniéndose la probabilidad de lluvia en un 0% durante todo el día.

La jornada comenzará con una madrugada parcialmente nublada y una temperatura de 6°C. Durante la mañana y la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado, alcanzando una temperatura máxima de 12°C tras el mediodía. Hacia la noche, el termómetro descenderá nuevamente hasta los 7°C.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevén velocidades constantes de entre 23 y 41 km/h, con dirección predominante desde el Oeste. Sin embargo, el factor a tener en cuenta serán las ráfagas, que oscilarán entre los 51 y 59 km/h durante la mañana y la noche, alcanzando su punto máximo por la tarde con registros de entre 60 y 69 km/h.

Se recomienda a los vecinos asegurar elementos que puedan ser afectados por el viento y circular con precaución ante la persistencia de las ráfagas durante toda la jornada.

