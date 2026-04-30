El otoño despliega sus matices: Un finde largo para adaptarse y disfrutar

El jueves 30 de abril comienza con cielo mayormente nublado en la Comarca Andina, en una jornada particular: mientras en Chubut es feriado por el aniversario del Plebiscito de 1902, del lado rionegrino la actividad se mantiene con normalidad.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan precipitaciones durante la mayor parte del día, con probabilidades entre 0% y 10% tanto en la mañana como en la tarde. Esto configura una ventana favorable para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales.

Hacia la noche, sin embargo, aparece una leve inestabilidad, con probabilidad de lluvias aisladas (10% a 40%), principalmente en sectores cordilleranos donde podrían darse algunas nevadas en zonas altas.

Viento en aumento y temperaturas otoñales

Las temperaturas se mantendrán dentro de rangos típicos de la época: mínima de 4°C por la mañana, máxima de 10°C por la tarde y un descenso hacia los 6°C durante la noche.

El viento del oeste será un factor a tener en cuenta. Durante la mañana soplará entre 13 y 22 km/h, pero por la tarde se intensificará, alcanzando valores entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían rondar los 50 km/h.

Los registros complementarios coinciden en este aumento hacia la tarde, con momentos donde el viento se hace más presente en espacios abiertos. Esto puede influir en la sensación térmica, que se percibirá algo más baja pese a temperaturas moderadas.

Jueves bisagra antes de un finde con matices

Luego de un miércoles más estable y con sol, este jueves marca una transición suave. No hay fenómenos intensos, pero sí señales de un cambio progresivo en la atmósfera que se hará más evidente en los próximos días.

Para quienes inician el descanso hoy en Chubut, es una jornada aprovechable, sobre todo durante la mañana y primeras horas de la tarde. En Río Negro, en tanto, se presenta como un día laboral con condiciones sin sobresaltos.

El tiempo para el fin de semana en la Comarca Andina

El fin de semana largo llegará con un abanico de escenarios que conviene tener en cuenta al momento de planificar:

Viernes 1 de mayo: será el día más inestable. Desde la madrugada se esperan precipitaciones, con posibilidad de nevadas en sectores altos y lluvias durante la mañana. Las temperaturas serán bajas (mínima de -2°C y máxima de 7°C), con viento del oeste y sudoeste que puede sumar ráfagas cercanas a los 60 km/h. Hacia la tarde, el tiempo mejora gradualmente.

Sábado 2 de mayo: se perfila como el día más favorable para actividades al aire libre. Sin precipitaciones, con cielo parcialmente nublado y viento leve, será una jornada fría al inicio (-2°C), pero más estable durante el día, con máxima de 6°C.

Domingo 3 de mayo: vuelve la inestabilidad. La jornada comenzará nublada y hacia la tarde aumentan las probabilidades de lluvias (10% a 40%), con viento en intensificación y ráfagas que podrían acercarse a los 70 km/h.

Ranking orientativo del fin de semana

Mejor día para salir y aprovechar afuera: sábado

sábado Día intermedio, con momentos aprovechables: jueves (especialmente hasta la tarde) y domingo por la mañana

jueves (especialmente hasta la tarde) y domingo por la mañana Día más incómodo para actividades al aire libre: viernes

Este orden puede variar según la zona y el momento del día, pero ofrece una guía útil para organizar planes.

El clima hoy en la Comarca Andina muestra un jueves de transición, con nubosidad y viento en aumento hacia la noche. En la antesala del fin de semana largo, el tiempo propone días variados, con momentos para salir y otros para disfrutar el descanso puertas adentro.

O.P.