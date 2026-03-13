"El relato me suena a verso": Arrúa Zieseniss cruzó a la oposición en el inicio legislativo

Durante la hora de preferencia en el inicio del periodo legislativo, la concejal Liza Arrúa Zieseniss hizo uso de la palabra para sentar posición sobre el desarrollo del debate en el recinto. En su intervención, la edil de Juntos por el Cambio solicitó el cumplimiento del reglamento interno en cuanto a los tiempos de exposición y manifestó su compromiso de trabajar junto a los demás bloques en la generación de herramientas para el crecimiento de la ciudad.

Arrúa Zieseniss marcó una diferencia respecto a las alocuciones previas de la oposición. Al respecto, afirmó que "el relato me suena a verso, creo que es lo que abunda en general" y sostuvo que, tras 20 años de residencia en Esquel, observa un proceso de crecimiento que no coincide con las interpretaciones de la minoría. Asimismo, la concejal señaló que existen datos que no se ajustan a la realidad en los discursos opositores, mencionando como ejemplo el llenado de la nueva pileta, el cual aseguró que se realizó de forma previa a la declaración de la emergencia hídrica.

En relación a la dinámica de trabajo en el Concejo Deliberante, la legisladora respondió a los reclamos sobre la falta de diálogo político. Expresó que fue convocada para este periodo por no tener "cierta contaminación partidaria" y remarcó que las charlas políticas deben darse dentro de las comisiones y los bloques. En ese sentido, recordó el desempeño legislativo del actual intendente Matías Taccetta en años anteriores para contrastar con los cuestionamientos recibidos durante la sesión.

Hacia el cierre de su discurso, la edil reafirmó que su labor se centra en el trabajo concreto más que en las intervenciones extensas durante la hora de preferencia. Aseguró que desde su banca continuarán acompañando la gestión municipal y cumpliendo con la función de control que le compete al cuerpo legislativo. "Para eso está el Concejo Deliberante, para eliminar errores, para controlar que las cosas se hagan", concluyó.

E.B.W.