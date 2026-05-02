Martina Suárez terminó en la 11° posición en el Nacional de Escalada

Obvio que competir en casa tiene un plus. Que puede ser a favor o en contra. Competir ante sus familiares y amigos no es lo mismo que hacerlo afuera, en lugares alejados a Esquel.

La cabeza trabaja de otra manera. Los nervios empiezan a jugar su partido y veces los resultados no son los esperados.

Esto le pasó hoy a Martina Suárez, quien terminó en la 11° del Nacional de Escalada que terminará este domino en el Club Andino Esquel.

“esta vez me jugó muy en contra la cabeza. Físicamente también hay errores que uno comete, pero bueno, los resultados, más allá de los resultados, yo disfruté escalar, la pasé bien. Socialicé con más chicas de otros lugares, que vinieron de toda la Argentina.

- ¿Los boulders de hoy, fueron demasiado difícil para ustedes? Por lo que ví, no te amigaste con ninguno.

- Sí, estaban buenos. Tenían sus dificultades, estaban complejos. Es que tiene que ser complejo porque de veinte solo pasan ocho a la final, y sí o sí, tienen que ser complejos. Pero es algo que se podía realizar.

- A pesar de haber quedado afuera de la final, ¿venís este domingo al Club Andino, te interesa ver la escalada a pesar que no competirás?

- Sí, a mí me interesa ver los boulders de la final, los boulders de las siguientes categorías. Porque uno en sí puede empezar a leer, puede decir, “bueno yo puedo hacer este movimiento, puedo buscar estas estrategias”. Más allá de los resultados, es algo que se disfruta. Así que voy estar mañana en el Andino.