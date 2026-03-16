Decomisaron carne transportada de forma irregular en un control policial en Río Pico

Durante el fin de semana, personal policial realizó distintos procedimientos en la jurisdicción de la Unidad Regional Esquel, entre ellos un control vehicular en la zona de Río Pico que terminó con el decomiso de carne ovina transportada de manera irregular.

La subjefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, explicó que “el fin de semana hemos tenido algunas intervenciones en distintos puntos de lo que es la jurisdicción de aquí de la unidad regional”.

Según detalló, el viernes por la tarde efectivos de la Comisaría de Distrito Río Pico realizaban controles preventivos en la ruta. “Estaban realizando control de rutas, los controles preventivos que realizan en el marco de órdenes operacionales que se disponen dentro de lo que es la unidad regional”, señaló.

Durante el operativo, los uniformados detuvieron una camioneta de una empresa constructora. “Logran detectar una camioneta, una Toyota Hilux de una empresa constructora, CapMan; realizan el control de la documentación y el personal policial logra verificar que en la caja de la camioneta transportaba carne de animales ovinos ya faenados”, indicó Pauli.

Pauli explicó que el inconveniente se originó por la forma en que se trasladaba la carne. “En relación a esto, al no contar con el permiso pertinente, porque el vehículo no es el acorde para el traslado de lo que es carne ya procesada, se realiza una infracción al Código Alimenticio”, precisó.

Por disposición del Juzgado de Faltas se ordenó el decomiso de la mercadería. “Son un animal entero faenado y dos piezas de ovinos”, detalló.

Finalmente, Pauli aclaró que no se detectaron otras irregularidades vinculadas al vehículo o al conductor. “No había ninguna otra circunstancia con respecto al vehículo, solamente la forma de transporte de los animales”, concluyó.

R.G.