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16 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Finde largo: tres lugares en la costa ofrecen 3x4 en hospedaje

La promoción en noches de estadía fue anunciada por el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS). Enterate los lugares y condiciones.
Por Redacción Red43

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El Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) anunció una promoción especial en sus complejos turísticos que permitirá a los afiliados disfrutar de una escapada con el beneficio 3x4: pagan tres noches y se alojan cuatro.

 

La promoción estará vigente del 20 al 24 de marzo de 2026 y alcanza a los complejos El Edén, Pucón Pai y Playa Unión, tres destinos elegidos por los afiliados para descansar y disfrutar de distintos paisajes de la región.

 

Desde el organismo provincial se destacó que la iniciativa busca facilitar el acceso al turismo y al descanso, ofreciendo alternativas accesibles para las familias afiliadas, al tiempo que promueve el uso de la infraestructura turística del Instituto.

 

Las reservas pueden realizarse en las delegaciones del ISSyS y en los hoteles de los complejos El Edén (2944 378345), Pucón Pai (2945 549628) y Playa Unión (280 4911937).

 

De esta manera el ISSyS continúa impulsando propuestas que promueven el bienestar de sus afiliados, generando oportunidades para el descanso y el encuentro en distintos puntos de la región.

 

SL

 

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