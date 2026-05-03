Trelew: nueva marcha de docentes autoconvocados en reclamo de mejoras salariales

Este sábado, docentes autoconvocados volvieron a salir a las calles de Trelew en una nueva marcha para exigir una urgente mejora en sus salarios. La manifestación recorrió el centro de la ciudad y congregó a un numeroso grupo de vecinos y trabajadores de la educación, quienes buscan una actualización salarial que les permita hacer frente al constante aumento del costo de vida y al impacto de la inflación.





El reclamo no se limita únicamente a esta ciudad, ya que ha contado con el apoyo de docentes de otras localidades de la provincia, reflejando un malestar generalizado en el sector educativo público.





Esta acción se suma a las constantes protestas que se vienen desarrollando en las últimas semanas en varias ciudades de Chubut. La situación se da en un contexto de creciente tensión entre el sector público y el Gobierno provincial, donde los docentes insisten en la necesidad de una recomposición salarial inmediata para atravesar el escenario económico actual.



