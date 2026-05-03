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Por Redacción Red43

Trelew: nueva marcha de docentes autoconvocados en reclamo de mejoras salariales

La marcha realizada en Trelew sumó el apoyo de docentes de diversas localidades de la provincia en reclamo por el deterioro del poder adquisitivo.
Por Redacción Red43

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Este sábado, docentes autoconvocados volvieron a salir a las calles de Trelew en una nueva marcha para exigir una urgente mejora en sus salarios. La manifestación recorrió el centro de la ciudad y congregó a un numeroso grupo de vecinos y trabajadores de la educación, quienes buscan una actualización salarial que les permita hacer frente al constante aumento del costo de vida y al impacto de la inflación.

 

El reclamo no se limita únicamente a esta ciudad, ya que ha contado con el apoyo de docentes de otras localidades de la provincia, reflejando un malestar generalizado en el sector educativo público.

 

 

Esta acción se suma a las constantes protestas que se vienen desarrollando en las últimas semanas en varias ciudades de Chubut. La situación se da en un contexto de creciente tensión entre el sector público y el Gobierno provincial, donde los docentes insisten en la necesidad de una recomposición salarial inmediata para atravesar el escenario económico actual.

 

 

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