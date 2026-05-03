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Por Redacción Red43

Esquel conmemoró el 44° aniversario del hundimiento del ARA General Belgrano

El acto oficial fue encabezado por el intendente Matías Taccetta y reunió a veteranos, familiares y representantes de diversas instituciones de la región.
Por Redacción Red43

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El acto conmemorativo fue presidido por el intendente Matías Taccetta, quien estuvo acompañado por integrantes del gabinete municipal, concejales y diputados provinciales, en una ceremonia cargada de respeto, memoria y reconocimiento hacia quienes defendieron la soberanía nacional.

 

La jornada contó además con la participación de representantes de distintas fuerzas de seguridad e instituciones de la ciudad, entre ellas el Regimiento, Policía Federal, Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal y Bomberos Voluntarios de Esquel, quienes acompañaron con profunda solemnidad este significativo homenaje.

 

Asimismo, estuvieron presentes familiares de tripulantes del ARA General Belgrano, ex combatientes de Esquel y de la región, junto al presidente del Centro de Ex Combatientes de Esquel y Zona Noroeste, Marcelo Salonio.

 

Durante el acto, se destacó la importancia de mantener viva la memoria colectiva y transmitir a las nuevas generaciones el valor, el sacrificio y el compromiso de los héroes de Malvinas.

 

El intendente Taccetta expresó que “recordar el hundimiento del ARA General Belgrano es honrar a nuestros héroes, a quienes entregaron su vida en defensa de la soberanía argentina. Su valentía y compromiso con la Patria deben permanecer para siempre en nuestra memoria”.

 

Además, remarcó que “desde Esquel reafirmamos nuestro respeto y acompañamiento a los veteranos, ex combatientes y familiares, manteniendo vivo el legado de Malvinas como una causa nacional que une a todos los argentinos”.

 

 

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