Gendarmería realizará ejercicios y pide evitar la zona de Laguna Willimanco

El próximo jueves 19 de marzo, entre las 08:30 y las 12:00 horas, personal del Gendarmería Nacional Argentina llevará adelante ejercicios de instrucción en Esquel.

Las prácticas estarán a cargo del Escuadrón 36 “Esquel” y se desarrollarán en el polígono de tiro perteneciente al Regimiento de Caballería de Exploración 3, ubicado sobre el camino al Centro de Actividades de Montaña La Hoya.

Ante esta actividad, se recomendó a vecinos y visitantes evitar la circulación por el sector durante el horario indicado, especialmente en las inmediaciones de la Laguna Willimanco, con el fin de prevenir cualquier situación de riesgo.

Desde las autoridades remarcaron que se trata de prácticas habituales de entrenamiento y que las medidas preventivas buscan garantizar la seguridad de la población.

R.G.