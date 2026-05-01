Hoy inicia la 2da Fiesta del Hongo en Esquel

Con el acompañamiento de instituciones científicas y el sector privado la ciudad de Esquel vive la primera jornada de la Fiesta del Hongo del Pino. El evento concentra sus actividades principales en el Centro Cultural Melipal desde las 14 hasta las 20 horas durante este viernes y sábado mientras que el domingo el cierre está previsto para las 19 horas con entrada libre y gratuita para todos los vecinos y turistas.

Uno de los mayores atractivos de esta edición son las salidas de campo guiadas para reconocer especies en su hábitat natural. Desde la organización informaron que la micosenda en el Alto Río Percy está prácticamente completa y que solo quedan seis lugares disponibles para quienes deseen participar de la experiencia este fin de semana.

La investigadora del CONICET Belén Pieldain explicó que el objetivo de estas caminatas es interpretar el bosque y conocer de cerca el recurso. "Nosotros generamos conocimientos desde las distintas miradas que tienen los hongos y vamos a acompañar las salidas para que la comunidad aprenda a reconocer las especies locales", destacó la especialista sobre el aporte científico al evento.

Además de las excursiones el programa incluye clases de cocina en vivo y degustaciones donde los cocineros locales buscan posicionar al hongo como un producto identitario de la región. El gastronómico Sebastián Fredes remarcó que es un placer volver a realizar este encuentro para poner en valor un recurso que la gente ya empieza a buscar tanto como el cordero o la trucha.

La feria de productores y artesanos también ocupa un lugar central en el Melipal permitiendo a los visitantes adquirir derivados del hongo y conocer los emprendimientos locales. Las charlas de expertos del CIEFAP y especialistas invitados se desarrollan por la tarde sin necesidad de inscripción previa para fomentar la participación de todo el público interesado en el mundo de la micología.

E.B.W.