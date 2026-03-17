Lanzan la VII Travesía en kayaks en el Parque Nacional Los Alerces

Con un fuerte componente deportivo, turístico y emocional, Facundo Gajardo, Christian Salas, Carlos Baroli, Adrián Cardacci, y Hernán Maciel presentaron la séptima edición de la travesía en kayak en homenaje a Roy Wegrzyn, que este año tendrá como escenario el Parque Nacional Los Alerces.

Durante la conferencia, los organizadores destacaron el sentido de la iniciativa: “Es una séptima travesía en kayak… hay muchos motivos sentimentales, económicos… es reanimar un poquito la vida del Parque Nacional Los Alerces”. Y agregaron: “Tuvimos un siniestro que nos entristeció, pero no nos podemos quedar con esa imagen”.

En la misma línea, remarcaron que el objetivo es “empujarlo, darles una mano a los prestadores y que todo el mundo sepa que es un centro de atención turístico muy importante… que existe y que se puede venir tranquilamente”.

La organización está a cargo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, junto a la Municipalidad de Esquel y la Agencia de Desarrollo Regional (ADRE), con el acompañamiento de múltiples instituciones como Parques Nacionales, Prefectura y el Ejército.

El evento comenzará con una clínica los días 2 y 3 de abril en el Lago Rivadavia, mientras que la travesía principal se realizará el 11 de abril. El recorrido incluirá Lago Verde, Hostería Cumehue y finalizará en Bahía Rosales.

Sobre el desarrollo de la travesía, detallaron: “va a arrancar en el Lago Verde… vamos a transcurrir por el río Arrayanes… y finalizar en el Camping Agreste de Bahía Rosales”, con paradas intermedias y asistencia para los participantes.

En cuanto a la seguridad, los organizadores subrayaron que será un aspecto central. “Tenemos una asistente de seguridad cada 10 embarcaciones… lanchas de Parques Nacionales, Prefectura y particulares”, explicaron, y recordaron que será obligatorio el uso de chaleco salvavidas y otros elementos.

El evento no tendrá carácter competitivo. También destacaron que se permitirá la participación de distintos tipos de embarcaciones para fomentar la inclusión.

Por su parte, Facundo Gajardo, desde el área de Turismo, resaltó el impacto de la propuesta: “genera un impacto turístico… pero también el impacto de poder realizar este tipo de eventos en un patrimonio de la humanidad como lo es el Parque Nacional Los Alerces”.

Las inscripciones tendrán cupo limitado a 110 embarcaciones y se realizarán en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas, con prioridad según orden de llegada. Además, se confirmó que no podrán participar menores de 14 años.

Finalmente, los organizadores coincidieron en que la travesía busca consolidarse en el calendario local: un evento que combina deporte, naturaleza y comunidad, y que apuesta a recuperar el vínculo con el parque tras los incendios recientes.

R.G.