Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 17 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelMunicipalidad de EsquelEconomia Circular
17 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel busca proyectos sustentables: Abren convocatoria para emprendimientos de economía circular

La Municipalidad de Esquel invita a emprendedores y cooperativas a presentar proyectos de economía circular. Hay tiempo hasta el 23 de marzo para postular ideas vinculadas al reciclaje y la producción sustentable.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con el objetivo de consolidar una ciudad más amigable con el ambiente y potenciar el entramado productivo local, la Municipalidad de Esquel lanzó la convocatoria "Proyectos de Economía Circular y Sustentabilidad". La iniciativa busca identificar y apoyar a quienes trabajen en la reutilización de materiales y la reducción de la huella ambiental.

 

¿Quiénes pueden sumarse?

 

La convocatoria es amplia y busca integrar a distintos actores de la comunidad. Pueden participar:

 

  • Emprendedores y Empresas con perfil sustentable.

     

  • Cooperativas y Organizaciones Sociales.

     

  • Instituciones Educativas con proyectos técnicos o pedagógicos.

     

  • Vecinos que tengan una idea en desarrollo, incluso si aún no han comenzado la etapa de producción.

     

Ejes prioritarios del programa

 

El municipio, a través de la Gerencia GIRSU, busca priorizar aquellas iniciativas que den soluciones creativas a la gestión de residuos. Los ejes principales son:

 

  1. Reciclaje y valorización: Darle una nueva vida a plásticos, vidrios, metales o cartones.

     

  2. Reparación y reutilización: Alargar la vida útil de productos existentes.

     

  3. Innovación aplicada: Nuevas tecnologías o métodos para gestionar mejor los desechos urbanos.

     

  4. Productos recuperados: Creación de nuevos objetos a partir de materia prima reciclada.

     

Cómo postularse

 

El plazo para la presentación de proyectos comenzó el pasado 11 de marzo y se extenderá hasta el domingo 23 de marzo. Los interesados deben completar un formulario de postulación digital, al cual se puede acceder escaneando el código QR oficial de la campaña o a través de las redes de la Subsecretaría de Desarrollo Productivo.

 

Esta convocatoria representa una oportunidad clave para obtener visibilidad institucional y técnica en un área que es tendencia global y una necesidad urgente para la salud ambiental de nuestra cordillera.

 

 



M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 En la ruta y en medio de la lluvia: así encontraron al joven perdido de Esquel
2
 Intervención policial por violencia familiar en Cholila
3
 "Si no hicieron nada es culpa de ellos": Taccetta cuestionó el reclamo de vecinos en Valle Chico
4
 Tacceta sobre las horas extras: "Es imposible hacer 144 horas al 100% en un mes"
5
 Interna por las horas extras: "Que el municipio investigue a quien quiera, pero que nos pague lo que trabajamos"
1
 Cierre de verano atípico: Lluvias, frío y viento en la Comarca Andina
2
 Península Valdés: Inauguraron la Temporada de Orcas 2026
3
 Esquel busca proyectos sustentables: Abren convocatoria para emprendimientos de economía circular
4
 Paso del Sapo debería ser nominada Capital Provincial del Badminton
5
 Alerta por vientos intensos: Se esperan ráfagas de hasta 87 km/h
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -