Esquel busca proyectos sustentables: Abren convocatoria para emprendimientos de economía circular

Con el objetivo de consolidar una ciudad más amigable con el ambiente y potenciar el entramado productivo local, la Municipalidad de Esquel lanzó la convocatoria "Proyectos de Economía Circular y Sustentabilidad". La iniciativa busca identificar y apoyar a quienes trabajen en la reutilización de materiales y la reducción de la huella ambiental.

¿Quiénes pueden sumarse?

La convocatoria es amplia y busca integrar a distintos actores de la comunidad. Pueden participar:

Emprendedores y Empresas con perfil sustentable.

Cooperativas y Organizaciones Sociales.

Instituciones Educativas con proyectos técnicos o pedagógicos.

Vecinos que tengan una idea en desarrollo, incluso si aún no han comenzado la etapa de producción.

Ejes prioritarios del programa

El municipio, a través de la Gerencia GIRSU, busca priorizar aquellas iniciativas que den soluciones creativas a la gestión de residuos. Los ejes principales son:

Reciclaje y valorización: Darle una nueva vida a plásticos, vidrios, metales o cartones. Reparación y reutilización: Alargar la vida útil de productos existentes. Innovación aplicada: Nuevas tecnologías o métodos para gestionar mejor los desechos urbanos. Productos recuperados: Creación de nuevos objetos a partir de materia prima reciclada.

Cómo postularse

El plazo para la presentación de proyectos comenzó el pasado 11 de marzo y se extenderá hasta el domingo 23 de marzo. Los interesados deben completar un formulario de postulación digital, al cual se puede acceder escaneando el código QR oficial de la campaña o a través de las redes de la Subsecretaría de Desarrollo Productivo.

Esta convocatoria representa una oportunidad clave para obtener visibilidad institucional y técnica en un área que es tendencia global y una necesidad urgente para la salud ambiental de nuestra cordillera.









M.G