PNLA: Gendarmería decomisó un frasco con marihuana

En circunstancias en que personal dependiente del Escuadrón 36 Esquel “Subalferez Guillermo Nasif” de Gendarmería Nacional Argentina se encontraba emplazado sobre la Ruta Provincial N° 71, a la altura del kilómetro 33, en la portada de acceso al Parque Nacional Los Alerces, realizando un control vehicular, procedió a la identificación de un rodado ocupado por dos personas mayores de edad, de sexo masculino y femenino.

Durante el procedimiento, realizado el día domingo por la tarde y con la asistencia de un can detector de narcóticos, se produjo una marcación pasiva que motivó la intervención judicial. En consecuencia, se dio inmediata comunicación al magistrado de turno, quien orientó la requisa del vehículo, las personas y sus pertenencias, medida que se llevó a cabo en presencia de testigos hábiles.

Como resultado de la inspección, se procedió al secuestro de un recipiente que contenía en su interior una sustancia vegetal, la cual, tras ser sometida a test orientativo, arrojó resultado positivo para cannabis sativa (marihuana). En virtud de ello, se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la normativa vigente.

El presente procedimiento se enmarca en el fortalecimiento de los controles preventivos que desarrolla de manera permanente el Escuadrón 36 Esquel “Subalferez Guillermo Nasif” de Gendarmería Nacional Argentina en zonas de seguridad estratégicas, incluyendo rutas nacionales, pasos fronterizos y áreas protegidas. Estas acciones tienen como objetivo principal prevenir y detectar delitos vinculados al narcotráfico y sus delitos conexos, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad pública y el cumplimiento de la ley.

La infracción a la Ley N.º 23.737 siguió su proceso judicial correspondiente.

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