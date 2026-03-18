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18 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel se suma a la promoción 3x2 para atraer turistas

El ministro Diego Lapenna destacó el trabajo conjunto entre Provincia, municipios y el sector privado para ofrecer estadías más accesibles en distintos destinos de la provincia. 
Por Redacción Red43

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El ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Diego Lapenna, anunció una nueva propuesta promocional destinada a incentivar la llegada de visitantes a distintos destinos de la provincia, mediante un esquema de beneficios y descuentos en alojamientos.

 

“Es un anuncio que es colaborativo, realmente el espíritu que tuvieron algunos municipios en este sentido con la colaboración de la provincia tiene que ver con generar condiciones comerciales”, señaló, y agregó que la iniciativa busca que tanto residentes como turistas puedan acceder a precios más convenientes.

 

La propuesta replica una modalidad ya implementada anteriormente en Esquel: “Se replicó lo que en algún momento se hizo en Esquel del 3x2, venís 3 días, pagás 2”. Según explicó, el esquema se sostiene a partir de un esfuerzo compartido entre distintos actores.

 

 

 

“Esto es lo interesante cuando hablo del espíritu, que no es solamente colaboración de la provincia a través del Banco Chubut, sino que colabora también el municipio, eximiendo de ingresos brutos, y la mitad del último tercer día también lo absorbe el empresario o el que tiene hospedajes”, detalló.

 

Lapenna remarcó que este tipo de medidas surgen en un contexto económico complejo: “Cuando hay momentos difíciles, cuando la situación económica a veces no acompaña, hay que ser creativos, hay que utilizar la buena predisposición”.

 

La iniciativa ya cuenta con la adhesión de múltiples destinos tanto de la costa como de la cordillera. “Hay un montón de municipios que han adherido, del lado de la costa está Trelew, está Madryn, está Camarones, y de este lado está prácticamente todo el corredor de los Andes, como Esquel, Lago Puelo, Epuyén”, enumeró.

 

Finalmente, el funcionario valoró el compromiso conjunto para fortalecer la actividad turística: “No solamente hay que estar esperando que venga el turista o que en momentos difíciles sea el Estado el que tenga que afrontar algún costo”. Y concluyó: “Cuando ves el esfuerzo que está haciendo todo un municipio para potenciar al turismo y ver al sector privado que acompaña con este tipo de acciones, realmente satisface y da gusto colaborar”.

 

 

 

R.G.

 

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