El cierre de empresas en Argentina ya es igual al de la pandemia

Desde el comienzo del mandato de Javier Milei, cerraron unas 22.608 empresas, un 4,4% del total.

Este retroceso profundiza una tendencia negativa que, según un informe de la consultora Fundar, es comparable en magnitud al desplome registrado durante la pandemia y marca la peor contracción en los primeros 25 meses de gestión para un gobierno desde 2003.

A los 24 meses de gestión, el primer gobierno de Cristina Kirchner mostraba una suba clara, con un índice en torno a 103,5 puntos.

En ese mismo punto del ciclo, la segunda presidencia de Kirchner se ubicaba prácticamente sin cambios, en 99,8, mientras que la gestión de Mauricio Macri también se mantenía estable, en torno a 99,7 puntos.

El gobierno de Alberto Fernández, en cambio, evidenciaba una contracción más marcada a esa altura, con el indicador en 96,1 puntos, reflejando el impacto inicial de la crisis.

En el caso de Javier Milei, el nivel a mitad de mandato se ubica en torno a 95,7 puntos, por debajo del resto de las gestiones en ese mismo momento del ciclo, lo que marca un arranque más contractivo en términos de cantidad de empresas.

En diciembre de 2025, cerraron 670 empresas, una baja mensual del 0,1% respecto a noviembre del año pasado. Esta fue la décimo quinta baja mensual ininterrumpida. En tanto, en 2025 fueron 10.392 empresas las que decidieron bajar sus persianas, lo que constituyó la vigésimo segunda baja interanual consecutiva.

El informe de Fundar, elaborado en base a estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, toma en cuenta empresas tanto públicas como privadas que tengan al menos un empleado registrado en relación de dependencia, con excepción del personal doméstico.

Caída generalizada en las provincias



Fundar precisó que 22 de las 24 provincias registraron una contracción interanual y que en 23 de 24 la contracción se profundizó desde el inicio del actual gobierno.

El análisis anual muestra que prácticamente todas las jurisdicciones, con la excepción de Neuquén, experimentaron retrocesos. La Rioja lidera la caída interanual con un descenso superior al 7%, seguida de Tierra del Fuego y Santa Cruz. Los efectos negativos también impactaron en los principales centros económicos: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe tampoco lograron revertir la tendencia.

Los datos acumulados desde noviembre de 2023 refuerzan el diagnóstico: solo Neuquén muestra saldo positivo y La Rioja encabeza las bajas provinciales con una reducción cercana al 15%. Catamarca, Chaco, Tierra del Fuego, Corrientes y Misiones también informan retrocesos significativos.

SL