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18 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Comenzó el Taller de Hockey sobre Patines en el SUM de la Escuela 96 de Aldea Escolar

La propuesta de la Secretaría de Deportes inició sus clases el 16 de marzo. El taller está destinado a personas desde los 6 años en adelante y se dicta en el SUM del paraje.
Por Redacción Red43

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La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin confirmó el inicio del Taller de Hockey sobre Patines, una disciplina que se suma a la oferta de actividades físicas para la comunidad. La propuesta tuvo su jornada de apertura el pasado lunes 16 de marzo y cuenta con el acompañamiento del Fondo de Desarrollo Deportivo (FODEDE) y el Comité Nacional de HSP.

 

El taller está organizado en dos turnos diferenciados para garantizar el aprendizaje progresivo y la seguridad de los asistentes:

 

Grupo Infantiles (de 6 a 13 años): Las clases se desarrollan los días lunes y miércoles en el horario de 20:00 a 20:45 hs.

 

Grupo Juveniles y Adultos (desde los 14 años en adelante): Las prácticas tienen lugar los mismos días, de 20:50 a 21:45 hs.

 

Según la información suministrada por la Secretaría de Deportes, el Hockey sobre Patines es una actividad que integra velocidad, coordinación y trabajo en equipo. El objetivo del taller es brindar una oportunidad para que los vecinos de Aldea Escolar puedan aprender y compartir una experiencia deportiva en comunidad dentro de las instalaciones del S.U.M. de la Escuela N° 96.

 

La puesta en funcionamiento de esta escuela deportiva se realiza bajo la órbita municipal y cuenta con el aval de organismos técnicos específicos de la disciplina a nivel nacional. Las autoridades invitan a los interesados a sumarse a las clases para participar de esta nueva experiencia sobre ruedas.

 



M.G

 

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