Conflicto en Bosques: trabajadores llevan adelante un paro por tiempo indeterminado

Trabajadores de la Secretaría de Bosques mantienen una medida de fuerza por tiempo indeterminado y denuncian falta de respuestas por parte de las autoridades, en el marco de un conflicto que lleva un tiempo.

“Estamos acá en la Secretaría de Bosques, siguiendo la medida. Esta medida es por tiempo indeterminado”, señaló Héctor Antipan, delegado de ATE, quien explicó que uno de los principales motivos del reclamo es la baja de contratos: “En diciembre nos enteramos que bajaron 5 contratos, 5 trabajadores, de los cuales eran 4 ingenieros forestales, una parte técnica muy importante de la Secretaría”.

Además, cuestionó la falta de convocatoria a paritarias: “Teníamos que tener una paritaria en el mes de octubre del año pasado, y desde octubre del año pasado a ahora no nos han llamado”.

Antipan indicó que durante los incendios forestales decidieron suspender las medidas: “En diciembre paramos el reclamo, por el tema de los incendios forestales, para que se trabaje tranquilo”, pero al retomarlas “nos encontramos con que no se había hecho nada”.

Por su parte, Florencia Deseccis, trabajadora del área de Parques y Reservas, leyó un comunicado consensuado en asamblea: “Los trabajadores de la Secretaría de Bosques nos vemos en la necesidad de convocar a una conferencia de prensa en el marco de la medida de fuerza que estamos llevando adelante desde hace 15 días”.

En ese sentido, remarcó que el conflicto responde a “el cierre unilateral de comunicación en relación a las demandas salariales y estructurales del trabajo en la institución” y advirtió que existe una paritaria abierta “desde el mes de octubre del año 2025 sin novedades al día de la fecha”.

También denunciaron situaciones de hostigamiento: “La respuesta ha sido enviar a personal policial en un acto que consideramos intimidatorio”, expresó Deseccis.

Finalmente, los trabajadores señalaron que el conflicto se da en un contexto de falta de recursos, escaso personal y ausencia de políticas claras, lo que —afirman— impacta directamente en sus condiciones laborales y en la gestión del bosque.

R.G.