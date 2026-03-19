Comarca Andina, Argentina
Lanzan curso de elaboración de cerveza artesanal: Cómo inscribirse

La capacitación comenzará en abril en El Bolsón y está dirigida a quienes quieran aprender a producir cerveza de manera casera. La inscripción requiere asistir previamente a una charla informativa.
En El Bolsón se dictará un curso de elaboración de cerveza artesanal orientado a quienes quieran iniciarse en la producción casera de manera práctica y accesible. La propuesta es impulsada por el Centro de Educación Agropecuaria N°3 de Mallín Ahogado y combina formación teórica con instancias de elaboración.

 

Una capacitación para aprender desde cero

El curso tendrá una duración de cuatro meses, comenzando en abril, con continuidad en mayo, junio y agosto. Las clases se dictarán una vez por semana, los viernes de 9:30 a 12:30 horas.

 

Además, se organizarán jornadas específicas de elaboración que tendrán una duración aproximada de ocho horas, coordinadas previamente con el grupo de participantes.

 

La capacitación estará a cargo de Alcides Viña, quien guiará a los participantes en todo el proceso de producción.

 

 

Charla obligatoria para inscribirse

Como paso previo, se realizará una charla informativa e instancia de inscripción el viernes 27 de marzo a las 9:30 horas en el CEA3 de Mallín Ahogado. Es obligatorio participar de esta charla para poder anotarse en el curso.

 

Formación con salida práctica

La propuesta apunta a brindar herramientas concretas para la elaboración de cerveza artesanal de forma sencilla y económica, en línea con el crecimiento de este tipo de producciones a pequeña escala en la Comarca Andina.

 

 

 

