Lanzan curso de elaboración de cerveza artesanal: Cómo inscribirse

En El Bolsón se dictará un curso de elaboración de cerveza artesanal orientado a quienes quieran iniciarse en la producción casera de manera práctica y accesible. La propuesta es impulsada por el Centro de Educación Agropecuaria N°3 de Mallín Ahogado y combina formación teórica con instancias de elaboración.
Una capacitación para aprender desde cero
El curso tendrá una duración de cuatro meses, comenzando en abril, con continuidad en mayo, junio y agosto. Las clases se dictarán una vez por semana, los viernes de 9:30 a 12:30 horas.
Además, se organizarán jornadas específicas de elaboración que tendrán una duración aproximada de ocho horas, coordinadas previamente con el grupo de participantes.
La capacitación estará a cargo de Alcides Viña, quien guiará a los participantes en todo el proceso de producción.
Charla obligatoria para inscribirse
Como paso previo, se realizará una charla informativa e instancia de inscripción el viernes 27 de marzo a las 9:30 horas en el CEA3 de Mallín Ahogado. Es obligatorio participar de esta charla para poder anotarse en el curso.
Formación con salida práctica
La propuesta apunta a brindar herramientas concretas para la elaboración de cerveza artesanal de forma sencilla y económica, en línea con el crecimiento de este tipo de producciones a pequeña escala en la Comarca Andina.
O.P.