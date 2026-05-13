Javier Milei quedó entre los presidentes peor valorados de Latinoamérica

Un informe elaborado por la consultora internacional CB Global Data volvió a poner el foco sobre la imagen pública de los presidentes latinoamericanos y dejó un dato que generó repercusión en Argentina.

Según el ranking de mayo, Javier Milei quedó entre los mandatarios peor valorados de Latinoamérica y registró una de las caídas más marcadas en comparación con la medición anterior.

El estudio analiza la imagen positiva y negativa de los presidentes de distintos países del continente a partir de encuestas realizadas entre ciudadanos de cada nación.

En la parte alta del ranking apareció Claudia Sheinbaum (México), quien encabezó la medición con un 67,8% de aprobación. Muy cerca quedó Nayib Bukele (El Salvador) con 67,5%, mientras que el tercer lugar fue para Luis Abinader (República Dominicana) con 60,2% de imagen positiva.

Milei entre los peores ubicados del ranking

En el caso argentino, el relevamiento indicó que Milei alcanzó un 34,8% de aprobación, mientras que un 63% manifestó tener una imagen negativa del mandatario.

Con esos números, el presidente argentino quedó ubicado entre los dirigentes con peor valoración pública dentro de Latinoamérica y, además, fue señalado como uno de los que más cayó respecto del mes anterior.

La consultora también mostró que la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum sufrió una leve baja en comparación con marzo, cuando había alcanzado el 70% de opiniones positivas.

Quiénes aparecen en los extremos del listado

En el último puesto del ranking quedó José María Balcázar con apenas 20,5% de imagen positiva. El dirigente peruano asumió en medio de una fuerte crisis política tras la destitución de José Jerí.

Por encima apareció Delcy Rodríguez (Venezuela), quien registró 24,1% de aprobación y además fue la mandataria con mayor caída mensual, con una baja de 3,4 puntos porcentuales.

El ranking también incluyó al presidente chileno José Antonio Kast, quien obtuvo 43% de imagen positiva y 53% de valoración negativa.

Por otra parte, el mandatario que mostró el mayor crecimiento respecto a la medición anterior fue Daniel Noboa (Ecuador), con una suba de 3,7 puntos porcentuales.

Cómo se elaboró el estudio

CB Global Data realiza periódicamente mediciones sobre imagen presidencial en distintos países latinoamericanos. El ranking toma como referencia la percepción pública de cada mandatario y el balance entre opiniones positivas y negativas.

Este tipo de relevamientos suele tener repercusión política y mediática, especialmente en contextos económicos complejos o de fuerte polarización política, donde la imagen de los gobiernos fluctúa con rapidez.

O.P.