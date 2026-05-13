10° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 13 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 politica Javier MileiClaudia SheinbaumNayib Bukelelatinoamérica
13 de Mayo de 2026
politica |
Por Redacción Red43

Javier Milei quedó entre los presidentes peor valorados de Latinoamérica

Un ranking internacional ubicó al mandatario argentino entre los jefes de Estado con menor imagen positiva del continente. Claudia Sheinbaum lideró la medición y Nayib Bukele quedó en segundo lugar.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un informe elaborado por la consultora internacional CB Global Data volvió a poner el foco sobre la imagen pública de los presidentes latinoamericanos y dejó un dato que generó repercusión en Argentina.

 

Según el ranking de mayo, Javier Milei quedó entre los mandatarios peor valorados de Latinoamérica y registró una de las caídas más marcadas en comparación con la medición anterior.

 

El estudio analiza la imagen positiva y negativa de los presidentes de distintos países del continente a partir de encuestas realizadas entre ciudadanos de cada nación.

 

 

En la parte alta del ranking apareció Claudia Sheinbaum (México), quien encabezó la medición con un 67,8% de aprobación. Muy cerca quedó Nayib Bukele (El Salvador) con 67,5%, mientras que el tercer lugar fue para Luis Abinader (República Dominicana) con 60,2% de imagen positiva.

 

Milei entre los peores ubicados del ranking

En el caso argentino, el relevamiento indicó que Milei alcanzó un 34,8% de aprobación, mientras que un 63% manifestó tener una imagen negativa del mandatario.

 

Con esos números, el presidente argentino quedó ubicado entre los dirigentes con peor valoración pública dentro de Latinoamérica y, además, fue señalado como uno de los que más cayó respecto del mes anterior.

 

 

La consultora también mostró que la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum sufrió una leve baja en comparación con marzo, cuando había alcanzado el 70% de opiniones positivas.

 

Quiénes aparecen en los extremos del listado

En el último puesto del ranking quedó José María Balcázar con apenas 20,5% de imagen positiva. El dirigente peruano asumió en medio de una fuerte crisis política tras la destitución de José Jerí.

 

Por encima apareció Delcy Rodríguez (Venezuela), quien registró 24,1% de aprobación y además fue la mandataria con mayor caída mensual, con una baja de 3,4 puntos porcentuales.

 

 

El ranking también incluyó al presidente chileno José Antonio Kast, quien obtuvo 43% de imagen positiva y 53% de valoración negativa.

 

Por otra parte, el mandatario que mostró el mayor crecimiento respecto a la medición anterior fue Daniel Noboa (Ecuador), con una suba de 3,7 puntos porcentuales.

 

Cómo se elaboró el estudio

CB Global Data realiza periódicamente mediciones sobre imagen presidencial en distintos países latinoamericanos. El ranking toma como referencia la percepción pública de cada mandatario y el balance entre opiniones positivas y negativas.

 

 

Este tipo de relevamientos suele tener repercusión política y mediática, especialmente en contextos económicos complejos o de fuerte polarización política, donde la imagen de los gobiernos fluctúa con rapidez.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Demoraron a un hombre tras un episodio de exhibicionismo en el Bar Argentino
2
 Marcha en defensa de la educación pública en Esquel
3
 Atención Esquel: un corte de luz afectará parte de la ciudad este jueves
4
 QEPD: Raúl Aníbal "Pininiqui" Vazquez
5
 Auxiliares de Educación: el Gobierno acordó una nueva pauta salarial con UPCN y ATE
1
 Convocan a una reunión informativa sobre autismo en la Residencia Deportiva
2
 Comodoro Rivadavia: tres encapuchados robaron 33 millones de pesos de un Pago Fácil
3
 Sexo en el avión: la defensa de la mujer detenida desmiente el hecho y denuncia una "vida destruida"
4
 Temporada 2026: La Hoya habilitó la venta de pases para residentes de Esquel y Trevelin
5
 Ciencia en Chubut: investigan cómo transformar residuos industriales en productos de alto valor
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -