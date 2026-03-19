Piden donaciones para una familia del Barrio Cañadón de Bórquez

Vecinos del barrio Cañadón de Bórquez difundieron el pedido solidario para refaccionar la casa de una familia vecina.

"Aurelio es albañil y debido a una fractura se encuentra inhabilitado para trabajar", explican: "él y su hija de 15 años viven en una casa precaria" y uno de los principales pedidos es de leña para calefaccionarse.

Las donaciones de leña, chapas, lonas y alimentos, son tanto para ayudarlo a sobrellevar la situación, como para ayudarlo a refaccionar: "contamos con vehículo para buscar, nos comprometemos a grabar sacar fotos a las donaciones para hacer transparente".

El teléfono de contacto es 2945554791.

SL