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19 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Piden donaciones para una familia del Barrio Cañadón de Bórquez

Aurelio es albañil y debido a una fractura, no puede avanzar con los trabajos necesarios para pasar el clima frio en su casa.
Por Redacción Red43

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Vecinos del barrio Cañadón de Bórquez difundieron el pedido solidario para refaccionar la casa de una familia vecina.

 

"Aurelio es albañil y debido a una fractura se encuentra inhabilitado para trabajar", explican: "él y su hija de 15 años viven en una casa precaria" y uno de los principales pedidos es de leña para calefaccionarse.

 

Las donaciones de leña, chapas, lonas y alimentos, son tanto para ayudarlo a sobrellevar la situación, como para ayudarlo a refaccionar: "contamos con vehículo para buscar, nos comprometemos a grabar sacar fotos a las donaciones para hacer transparente".

 

El teléfono de contacto es 2945554791.

 

SL

 

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