Lunes 02 de Marzo de 2026
RED43 comarca-andina Paraje Entre RíosvecinalLago Puelo
02 de Marzo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Convocan a reunión de Talleristas en la Vecinal del Paraje Entre Ríos

Será una instancia presencial y obligatoria para revisar acuerdos, organizar el uso del espacio y fortalecer la construcción colectiva de cara al nuevo año.
Por Redacción Red43

La Vecinal del Paraje Entre Ríos convoca a una Reunión de Talleristas 2026, un encuentro para fortalecer el trabajo comunitario y organizar el uso del espacio común durante el año.

 

La cita es el jueves 5 de marzo a las 20 horas, en la sede vecinal de Lago Puelo. Se trata de una instancia presencial y obligatoria para quienes ya dictan talleres y también para quienes desean sumarse con nuevas propuestas.

 

Espacio de construcción

La Vecinal del Paraje Entre Ríos es más que un salón de actividades: es un espacio de construcción colectiva, sostenido por el compromiso de vecinas y vecinos. Desde la comisión organizadora remarcan que la participación y la responsabilidad en el uso y cuidado del lugar “también deben ser de todxs”.

 

En ese sentido, la reunión del 5 de marzo será una oportunidad para revisar acuerdos vigentes, actualizar pautas de uso común del espacio, organizar la grilla de talleres 2026, y fortalecer el trabajo colaborativo entre talleristas.

 

 

Convocatoria abierta a nuevos talleristas

Quienes estén interesados en dar talleres en la Vecinal del Paraje Entre Ríos pueden acercarse a la reunión. La invitación está abierta a propuestas culturales, artísticas, educativas, recreativas y de formación en general.

 

 

 

O.P.

 

