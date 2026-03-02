Convocan a reunión de Talleristas en la Vecinal del Paraje Entre Ríos

La Vecinal del Paraje Entre Ríos convoca a una Reunión de Talleristas 2026, un encuentro para fortalecer el trabajo comunitario y organizar el uso del espacio común durante el año.

La cita es el jueves 5 de marzo a las 20 horas, en la sede vecinal de Lago Puelo. Se trata de una instancia presencial y obligatoria para quienes ya dictan talleres y también para quienes desean sumarse con nuevas propuestas.

Espacio de construcción

La Vecinal del Paraje Entre Ríos es más que un salón de actividades: es un espacio de construcción colectiva, sostenido por el compromiso de vecinas y vecinos. Desde la comisión organizadora remarcan que la participación y la responsabilidad en el uso y cuidado del lugar “también deben ser de todxs”.

En ese sentido, la reunión del 5 de marzo será una oportunidad para revisar acuerdos vigentes, actualizar pautas de uso común del espacio, organizar la grilla de talleres 2026, y fortalecer el trabajo colaborativo entre talleristas.

Convocatoria abierta a nuevos talleristas

Quienes estén interesados en dar talleres en la Vecinal del Paraje Entre Ríos pueden acercarse a la reunión. La invitación está abierta a propuestas culturales, artísticas, educativas, recreativas y de formación en general.

