Lunes 02 de Marzo de 2026
02 de Marzo de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Torres anunció una reforma profunda para terminar con la "puerta giratoria" en Chubut

Torres presentó un paquete de leyes ante la Legislatura para endurecer el Código Procesal Penal. Esquel será beneficiada con expansión de red de videovigilancia de última generación
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el recinto legislativo, el mandatario provincial fue enfático al señalar que la seguridad es una prioridad absoluta de su gestión. Torres explicó que enviará un paquete de leyes para modificar el Código Procesal Penal, con el objetivo de dotar a la justicia de herramientas que impidan la liberación inmediata de delincuentes reincidentes. "Necesitamos una justicia que esté del lado de la gente honesta y que respalde el trabajo de nuestra policía", manifestó el gobernador, vinculando esta reforma con la necesidad de dar respuestas concretas a los vecinos que exigen mayor presencia y efectividad estatal.

 

Refuerzo tecnológico y operativo para Esquel

 

Al puntualizar sobre la situación de la cordillera, el gobernador resaltó que Esquel será una de las ciudades beneficiadas con la expansión de la red de videovigilancia de última generación. Torres mencionó que se están ultimando los detalles para la instalación de nuevas cámaras y centros de monitoreo que integran software de reconocimiento y análisis de datos. Según el mandatario, esta inversión no solo busca disuadir el delito, sino también mejorar los tiempos de respuesta de las fuerzas de seguridad en la zona, entendiendo que el crecimiento turístico de la ciudad debe ir acompañado de un entorno seguro para residentes y visitantes.

 

Equipamiento y formación de la fuerza policial

 

Finalmente, el discurso abordó la importancia de la dignificación del personal policial a través de la entrega de nuevos patrulleros y equipamiento técnico. Torres subrayó que el plan de seguridad provincial contempla una distribución estratégica de recursos, asegurando que las comisarías de Esquel y las localidades aledañas reciban el material necesario para cubrir las zonas rurales y urbanas. El gobernador concluyó este eje afirmando que la seguridad es una construcción colectiva que requiere de un Estado presente, tecnología de punta y una justicia que actúe con celeridad.

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

 

 

 

