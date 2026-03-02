Defensa estratégica de Aluar: "Defender a la industria es defender el trabajo de los chubutenses"

Durante su mensaje ante la Casa de las Leyes, el gobernador Ignacio Torres dedicó un tramo central de su discurso a la situación de Aluar, la mayor productora de aluminio del país radicada en Puerto Madryn. El mandatario fue tajante al afirmar que la defensa de la empresa trasciende cualquier afinidad política o empresarial, ubicándola como un pilar fundamental de la matriz productiva y generadora de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Torres destacó que, tras gestiones directas con el Ministerio de Economía de la Nación, puede dar "plena certeza" de que no habrá impactos arancelarios que perjudiquen al aluminio procesado y exportado desde la provincia, despejando dudas sobre la competitividad del sector en el mercado global.

Asimismo, el gobernador puso en valor el esquema de Responsabilidad Social Empresaria de la firma, mencionando específicamente el avance en la construcción de una nueva escuela en Puerto Madryn. En un contexto de récords exportadores para la provincia, que alcanzaron los 4.000 millones de dólares en el último ejercicio, Torres subrayó que el Estado debe ser un facilitador que elimine los "cuellos de botella" y las barreras burocráticas que frenan la inversión. Concluyó asegurando que su gestión seguirá protegiendo a las empresas que reinvierten en Chubut, contrastando este modelo de desarrollo industrial con la desidia de administraciones pasadas.