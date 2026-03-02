El nuevo Hospital de alta complejidad de Trelew funcionará como centro de referencia provincial

Durante la apertura de sesiones ordinarias 2026 en la Legislatura, se brindaron detalles sobre la operatividad del Hospital de Alta Complejidad "María Humphrey" en Trelew, obra que demandó una inversión de 6.000 millones de pesos. El mandatario provincial explicó que este centro no debe verse como un beneficio exclusivo para una ciudad, sino como el nodo principal de una red sanitaria que busca dar respuestas de máxima complejidad a todo el territorio. "Invertir en salud es invertir en la calidad de vida de nuestra gente", afirmó el gobernador ante los diputados, señalando que el objetivo es que ningún chubutense deba viajar miles de kilómetros para acceder a una cirugía o tratamiento especializado.

Para los habitantes de la zona cordillerana, esto implica que el hospital zonal de Esquel contará con un centro de apoyo estatal con tecnología de punta para derivaciones que hoy se resuelven en el sector privado o fuera de la jurisdicción. Según se expuso, la integración de este hospital de referencia permitirá optimizar los recursos y garantizar que el equipamiento en pediatría y los quirófanos de avanzada estén a disposición de cualquier vecino. El gobernador fue enfático al resaltar el alcance de la obra al decir que "este hospital será el de alta complejidad mejor equipado y más moderno de toda la Patagonia", asegurando que su puesta en marcha saldará una deuda histórica con el bienestar de los ciudadanos.

Finalmente, el discurso abordó la importancia de que la complejidad médica esté garantizada dentro de los límites de Chubut para reducir el desarraigo y los costos que enfrentan las familias. El mandatario concluyó este apartado ratificando que el sistema debe ser inclusivo y eficiente, afirmando que el nuevo nosocomio "va a atender a todos, sin importar de qué localidad o provincia vengan". Con esta infraestructura, la provincia busca consolidar una soberanía sanitaria que permita fortalecer también los insumos y la atención primaria en los hospitales zonales de Esquel y Trevelin, aprovechando el ahorro generado por la reducción de derivaciones a centros externos.

