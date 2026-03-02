La localidad de Gobernador Costa tendrá su albergue deportivo

En el marco del 101° aniversario de la localidad de Gobernador Costa, el presidente de Chubut Deportes Milton Reyes participó del acto central y en representación del gobierno de Chubut firmó con el intendente Miguel Gómez el acuerdo para el financiamiento de una obra de gran relevancia para la localidad que es la construcción de un albergue deportivo que estará ubicado en un entrepiso del gimnasio municipal.

Dicha obra contempla la ejecución de una planta alta destinada exclusivamente a dormitorios, lo que permitirá ampliar la capacidad de alojamiento para delegaciones deportivas y fortalecer el desarrollo de competencias y concentraciones en la localidad.

Desde el organismo provincial destacaron que esta inversión representa un paso estratégico para potenciar el crecimiento deportivo regional, generando mejores condiciones de infraestructura y acompañando el trabajo que realizan clubes, entrenadores y deportistas.

RECONOCIMIENTOS A LOS DEPORTISTAS

En el marco de la celebración, Reyes también compartió con orgullo los logros obtenidos por los niños y jóvenes de Gobernador Costa en los Juegos Comunales 2025, donde se realizaron reconocimientos a deportistas y profesores por su compromiso y desempeño.

“Felicitamos a cada deportista, profesor y familia por estos logros que nos llenan de orgullo y reflejan el enorme trabajo que se realiza en cada comunidad”, señaló el presidente del ente deportivo provincial.