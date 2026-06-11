Fabiana Vázquez: "La primera medida va a ser alquilarles una vivienda"

Luego del devastador incendio que consumió por completo una vivienda en el barrio Lennart Englund, la Municipalidad de Esquel puso en marcha un operativo de asistencia integral para la familia damnificada, compuesta por dos adultos y cuatro menores de edad. El padre de la familia es un empleado de la planta municipal, por lo que el abordaje del estado local busca brindar una rápida contención frente a la emergencia.

La secretaria de Desarrollo Humano, Fabiana Vázquez, se refirió al trabajo que están coordinando junto al intendente Matías Taccetta para dar soluciones inmediatas a los vecinos. "Lamentablemente nos encontramos con esta situación. Así que ahora estamos gestionando junto al intendente la forma de ya empezar a trabajar para darle una respuesta a esta familia hoy", expresó la funcionaria al evaluar el escenario.

Ante la pérdida total de los bienes materiales y la falta de refugio, el municipio definió sus primeras acciones orientadas a la habitabilidad y el abrigo. "La primera medida va a ser que se le va a alquilar una vivienda porque son seis integrantes, cuatro niños y ellos", detalló Vázquez sobre el grupo familiar que incluye a un bebé de un año y medio y tres niños de 12, 10 y 8 años. En este sentido, la secretaria remarcó la importancia de cubrir las carencias más urgentes en las próximas horas y señaló que "lo inmediato es la ropa, el calzado, ubicarlos a ellos y obviamente que después vamos a hacer que las direcciones trabajen para la contención familiar".

Pensando en una solución habitacional definitiva, la responsable de Desarrollo Humano descartó la posibilidad de que la familia vuelva a instalarse en el mismo predio, el cual corresponde a tierras municipales, y adelantó que buscarán apoyo de otros estamentos gubernamentales. "Vamos a ir viendo porque acá hay que hacer las gestiones ante provincia para que también nos ayuden para ver la posibilidad de que accedan a una vivienda propia", indicó.

El avance de las llamas no solo destruyó la casa donde residía la familia, sino que también alcanzó las instalaciones de la sede vecinal contigua. Sobre los daños en el espacio comunitario, Vázquez explicó el impacto en el interior del salón barrial tras dialogar con el presidente de la junta. "Se prendió fuego también el edificio. Había ropa, había todo, y bueno, todo fue también consumido por el fuego y si no, mojado porque obviamente los bomberos haciendo su trabajo tuvieron que mojar todo para poder apagar el fuego", concluyó la funcionaria municipal.

EBW