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11 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Mundial 2026: México debutó con una victoria frente a Sudáfrica en el partido inaugural

México superó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Con goles de Quiñones y Jiménez, y tres expulsados en un encuentro intenso, el "Tri" de Javier Aguirre comenzó el torneo con el pie derecho y los primeros tres puntos.
Por Redacción Red43

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México comenzó su participación en la Copa del Mundo 2026 con un triunfo frente a una multitud que colmó el Estadio Ciudad de México. En el partido que dio apertura oficial al certamen, el equipo dirigido por Javier Aguirre logró imponerse ante Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

 

El desarrollo del juego estuvo lejos de ser fluido. La intensidad fue una constante desde el pitido inicial, a las 15:45, y derivó en un compromiso friccionado donde el árbitro brasileño Wilton Sampaio debió intervenir en reiteradas ocasiones.

 

El equipo sudafricano sufrió la expulsión de dos de sus futbolistas, Sithole y Zwane, lo que terminó por condicionar sus posibilidades de remontada en el marcador. Por el lado del conjunto local, César Montes también vio la tarjeta roja, dejando a ambos equipos con una estructura defensiva alterada durante gran parte del encuentro.

 

 

México encontró en la efectividad de sus atacantes la llave del partido. Julián Quiñones fue el encargado de anotar el primer gol del Mundial, un tanto que descomprimió la presión del debut, mientras que Raúl Jiménez sentenció el resultado final promediando la segunda etapa.

 

Si bien el triunfo es un paso positivo en el objetivo de avanzar de fase, el cuerpo técnico deberá analizar las desatenciones disciplinarias que derivaron en la salida prematura de Montes, un factor que podría ser determinante en las instancias de mayor exigencia.

 

 

Con este 2-0, México se coloca en una posición favorable dentro de su grupo y mantiene las expectativas altas de una afición que espera un desempeño sólido en el resto de la competencia.

 

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