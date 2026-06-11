Esquel se prepara para una nueva velada de boxeo

El próximo viernes 19 de junio, el Gimnasio Municipal de Esquel será escenario de un nuevo festival de boxeo que reunirá a los máximos exponentes del pugilismo local y regional. Organizado por la Asociación de Deporte local, el evento busca fomentar la actividad y, al mismo tiempo, recaudar fondos necesarios para sostener la carrera de los atletas de nuestra ciudad. Rodrigo Peláez, entrenador y referente de la disciplina, brindó detalles sobre esta jornada que promete ser uno de los hitos deportivos del año.

La velada contará con la fiscalización de la Comisión Municipal de Box y el respaldo de la Federación Chubutense, ofreciendo un programa que contempla entre siete y nueve combates amateurs. Según explicó Peláez, la autogestión es la clave para la continuidad del proyecto: "Mi idea es no estar siempre cayendo en el Estado, pidiendo, sino poder generar a través de un evento que suma a Esquel, y así conseguir fondos para solventar, entre otras cosas, la carrera de Mily González y Eulalio Muñoz".

El plato fuerte de la noche tendrá como protagonista a Mily González, quien se medirá ante la bonaerense Karen Flamenco, actual campeona regional. Sobre este cruce, el entrenador destacó el rigor del entrenamiento: "Es un compromiso bastante complicado porque va a ser frente a Karen Flamenco, que viene de ganar el Regional y es campeona bonaerense. Mily estuvo 20 días trabajando con el equipo de Látigo Coggi para mejorar día a día, con el sueño de que el año que viene ya pueda entrar en el profesionalismo".

La cartelera se completa con figuras de trayectoria y promesas locales. Nazarena Roca volverá a subir al ring tras su destacada actuación en el festival anterior, mientras que el reconocido púgil esquelense Lucas Castillo ocupará el lugar del semifondo. Además, el festival contará con la presencia de deportistas de alta experiencia provenientes de Bariloche, Trelew y El Maitén.

Peláez hizo hincapié en el esfuerzo logístico y humano que conlleva llevar adelante este espectáculo, valorando el apoyo de colaboradores fundamentales: "El boxeo tiene la particularidad de que se pagan muchas cosas: los boxeadores, el árbitro, la ambulancia. Si no tuviéramos la ayuda de la Escuela Municipal, de Torres, Hernán y mucha gente más, sería imposible realizar estos eventos".

Para facilitar el acceso y evitar aglomeraciones ante el clima invernal, la organización puso a disposición la venta de entradas anticipadas en K-Play, ubicado en calle 25 de Mayo, además de un puesto externo que funcionará durante la semana. Los precios se mantuvieron accesibles, con valores de 10.000 pesos para la popular, 12.000 para la platea y 16.000 pesos el ring side.

La jornada comenzará a las 21:00 horas y contará con servicio de buffet y food trucks a cargo de la Comisión de Padres de la Escuela Municipal. Al invitar a la comunidad, Peláez concluyó: "La última vez la gente se volcó masivamente al gimnasio y fue un espectáculo prolijo. Esperamos que esta vez sea igual, porque los chicos necesitan el apoyo del público para seguir creciendo".