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11 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut y Chile sellan un histórico acuerdo de cooperación judicial

Miquelarena y Ángel Valencia unificaron criterios para combatir la violencia de género, el cibercrimen y la violencia rural, utilizando herramientas digitales desarrolladas por el Ministerio Público Fiscal chubutense.
Por Redacción Red43

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En un paso trascendental para la justicia regional, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Chubut y el Ministerio Público de Chile sellaron una alianza estratégica orientada a fortalecer la persecución penal en ambos lados de la cordillera. El acuerdo, firmado en la Fiscalía Nacional en Santiago, se apoya en la transferencia tecnológica y la creación de mecanismos de investigación conjuntos.

 

El convenio tiene como antecedente la reciente implementación del software “Espejo Chubut” en el sistema judicial chileno. Este sistema, desarrollado íntegramente por el MPF provincial, permite el traspaso y análisis de información contenida en dispositivos electrónicos, garantizando la cadena de custodia y agilizando de manera sustancial las investigaciones en casos de delitos complejos.

 

La transferencia fue posible gracias al apoyo de la Coordinación Regional para Sudamérica del Programa Global de Ciberdelito de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), reafirmando el posicionamiento de Chubut como un referente en tecnología aplicada a la justicia.

 

El Convenio Marco establece tres mecanismos esenciales de cooperación bilateral, respetando siempre la autonomía de cada nación:

 

  • Asistencia Jurídica Célere: Agilización de los pedidos de auxilio entre ambos países.

     

  • Información Espontánea: Canales directos para denuncias cuando se detecten hechos que requieran intervención en el país vecino.

     

  • Equipos Conjuntos de Investigación (ECI): Creación de unidades binacionales para delitos de alta gravedad o complejidad.

     

Asimismo, se establecieron protocolos estrictos de confidencialidad y reportes de seguridad informática para proteger la integridad de los datos compartidos.

 

La alianza no se limita a lo tecnológico; apunta a una coordinación integral en problemáticas sociales y delictivas:

 

  1. Violencia de género: Políticas fiscales para erradicar estereotipos y promover la equidad.

     

  2. Violencia rural: Estrategias conjuntas para identificar y juzgar a los responsables.

     

  3. Cibercriminalidad: Análisis criminal predictivo y capacitaciones técnicas constantes.

     

  4. Derechos Humanos: Intercambio de políticas de asistencia a víctimas y testigos, facilitando el acceso a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad.

     

La firma del documento contó con la presencia del Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia; el Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena; y la experta en criptoactivos y blockchain de UNODC, Agostina Miquelarena. Con este paso, la justicia provincial consolida su proyección internacional, apostando a una respuesta coordinada ante un mapa delictivo que, cada vez más, no reconoce fronteras.




M.G

 

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