Presentan el programa 50 años, 50 acciones por el Día de la Memoria en Esquel

Representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la APDH y diversas organizaciones sociales presentaron el cronograma de actividades enmarcado en el quincuagésimo aniversario del 24 de marzo. La propuesta denominada 50 años, 50 acciones reúne a sectores académicos, organismos de derechos humanos, sindicatos y juntas vecinales que trabajan de forma conjunta desde el mes de febrero para coordinar una agenda que se extenderá durante todo el ciclo actual.

La convocatoria para el 24 de marzo establece un encuentro en la plaza central a las 16:00 horas. Durante la jornada se realizará la lectura de un documento único elaborado por la Multisectorial por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El programa incluye intervenciones de artes visuales y literarias aportadas por establecimientos educativos de niveles primario, secundario y terciario. Previo al inicio de la marcha, se presentarán grupos de murga y se dispondrá de un espacio para el estampado de pañuelos y la intervención de un banco en homenaje a Nora Cortiñas.

Entre las acciones ya iniciadas se encuentra el bordado de pañuelos con nombres de personas desaparecidas de la región, una iniciativa de alcance federal que busca identificar a las víctimas locales en las banderas de arrastre. Asimismo, la universidad mantiene abierta una convocatoria hasta el 27 de marzo para que integrantes de la comunidad educativa dejen mensajes en pañuelos blancos en el sector del buffet. El cronograma sumará la proyección de la película 1985 el viernes 27 en el Centro Cultural Melipal y la inauguración de un mural en la sede del PJ Esquel el lunes previo al aniversario.

Los organizadores informaron que la agenda permanecerá abierta para la incorporación de nuevas propuestas de sindicatos y partidos políticos. Entre los proyectos futuros se mencionaron la actualización de placas conmemorativas con nombres de detenidos y desaparecidos de la provincia del Chubut en el ámbito universitario y la colocación de una referencia en la Plaza del Cielo vinculada a la historia de una científica desaparecida cuyo nombre fue otorgado a un asteroide. Las instituciones participantes enfatizaron la continuidad del trabajo intersectorial para el mantenimiento de los espacios de memoria en la comunidad.

E.B.W: