Esquel impulsa acciones por el Día Mundial del Síndrome de Down y refuerza el mensaje de inclusión

En el marco del 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, la Municipalidad de Esquel, a través de la Dirección de Inclusión, junto a la asociación de familias, impulsan distintas acciones para promover la concientización y el ejercicio pleno de derechos.

La directora de Inclusión, Alejandra Crespo, explicó: “La Dirección de Inclusión se acercó a la asociación de padres para trabajar justamente en una fecha muy importante que es mañana, el 21 de marzo, Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, para poder trabajar en la concientización de los derechos de las personas con discapacidad”.

En ese marco, destacó el acompañamiento del sector privado: “Se sumó Transporte Jacobsen en poder socializar y tener unos stickers para mañana. Ustedes van a ver el colectivo justamente con estos stickers que hizo la asociación”. Además, agradeció a la empresa: “Esto hace y suma a ser inclusivo en nuestra ciudad, de a poquito”. Crespo también remarcó la importancia de “seguir trabajando articuladamente y principalmente dar la palabra a las familias de las personas con discapacidad”.

Por su parte, Marita Quiroga, madre e integrante de la asociación, puso el foco en la necesidad de cambiar miradas sociales: “Buscamos como tarea primordial que la sociedad piense y reflexione respecto de cuáles son las ideas y representaciones que tenemos sobre las personas con síndrome de Down”. En ese sentido, advirtió: “Muchas veces esos mitos hacen que nuestra participación como sociedad sea pobre o nula respecto de generar condiciones para que cualquier persona pueda tener sus derechos garantizados y disfrutar de una vida plena”.

Quiroga fue enfática al aclarar que “no es un trastorno, no es una enfermedad, es una condición genética que genera efectos diversos en cada persona”, y subrayó que las personas con síndrome de Down “hablan, se comunican, caminan y logran estar en los mismos espacios escolarizándose con el resto”.

En relación al lema de este año, remarcó la necesidad de generar vínculos: “Todos podamos pensar acciones contra la soledad, que es uno de los rasgos que se vivencia de manera particular en personas con discapacidad”. Y agregó: “Estos niños y niñas no solo necesitan terapia, necesitan amistades, vínculos y afecto, que también debe desarrollarse fuera del seno familiar”.

Entre las actividades, se destacan intervenciones en el Muñeco de Nieve, el uso de medias diferentes como símbolo de diversidad y una muestra fotográfica itinerante en escuelas e instituciones. “Que esta fecha no sea solo una reflexión de un día, sino que encontremos varias ocasiones a lo largo del año para repensar estas ideas y generar acciones concretas para hacer una ciudad para todos”, concluyó.

R.G.