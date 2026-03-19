Investigador de Esquel representó a la UNPSJB en el Congreso Latinoamericano de Ingeniería

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) sumó una destacada participación en el ámbito científico regional entre el 18 y el 20 de marzo. El ingeniero Oscar Troncoso asistió a la Universidad Nacional de Cuyo, en San Rafael, para formar parte de un intercambio académico que reunió a especialistas de diversos países.

Durante el congreso, Troncoso presentó el trabajo titulado “Tecnología de extracción supercrítica con dióxido de carbono aplicada a Cannabis: rendimientos y caracterización de resinas y terpenos: primeros avances en Patagonia”.

En su exposición, el investigador detalló los progresos de este proyecto vinculado a una temática emergente, utilizando métodos de vanguardia para el análisis y la obtención de resinas. Este tipo de investigaciones busca el aprovechamiento sustentable de los recursos y la innovación tecnológica desde el sur argentino.

Desde la UNPSJB se destacó que esta participación pone en valor el rol de la universidad pública como motor del conocimiento científico y el desarrollo regional. La presencia en redes internacionales permite:

Visibilizar el trabajo de los investigadores cordilleranos.

Consolidar redes de colaboración con otras instituciones de Latinoamérica.

Abordar problemáticas actuales a través de la formación de profesionales y la investigación aplicada.

La Facultad de Ingeniería destacó la relevancia de fortalecer estos espacios de intercambio para continuar posicionando a la universidad como un actor decisivo en el desarrollo regional y el conocimiento aplicado.





M.G