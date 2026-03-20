Fabián Corbalán recibirá material deportivo para su escuela de boxeo

El esfuerzo de Fabián Corbalán y su familia fue demasiado grande para el desarrollo del boxeo en José de San Martin. Hay que tener mucha espalda y un compromiso por demás grande para sacar de su bolsillo más de 4 millones de pesos (costo de los materiales) y encima invertir de su tiempo para levantar las paredes (mano de obra) para un gimnasio de 9 x 6 metros que fue inaugurado hace menos de un mes.

Y sin dudas que el Estado no podía estar ausente en esto de acompañar y apuntalar este esfuerzo de un privado, de una familia que encontró en el boxeo su escape a la victoria.

El entrenador de boxeo de José de San Martín, Fabián Corbalán, recibirá en las próximas horas un material deportivo entregado por Chubut Deportes.

En la jornada de este viernes, el gerente de Relaciones Institucionales de Chubut Deportes, Agustín Landau, hizo entrega al presidente del Concejo Deliberante de José de San Martín Juan Pablo Díaz, de un material deportivo más que necesario para el desarrollo de la escuela de boxeo “Puños del Sur”.

Díaz recibió de parte del ente deportivo provincial tres pares de guantes de boxeo (12, 14 y 16 onzas), tres cabezales protectores, cinco colchonetas y dos bolsas de boxeo.

“Dicha escuela, impulsada por Fabián Corbalán, representa un espacio deportivo que cumple un rol social fundamental de contención para la comunidad, además de promover los valores principales del deporte”, señalaron desde el área de prensa de Chubut Deportes.

Claro que la entrega de este material viene a través de un pedido formal por parte del Concejo Deliberante de José de San Martin, fechado el pasado 16 de marzo, donde el presidente Juan Pablo Diaz le solicita a las autoridades de Chubut Deportes material deportivo para la Escuela de Boxeo Puños del Sur que dirige el vecino Fabián Corbalán.

Precisamente en la nota, Juan Pablo Diaz, remarca que la escuela de boxeo se sostiene sin fines de lucro y sin recibir remuneración alguna "siendo un claro ejemplo del compromiso y la vocación social de quienes trabajan diariamente para ofrecer oportunidades deportivas a nuestros jóvenes", señala la misiva.

Recordemos que el nuevo espacio funciona desde el pasado lunes 9 de marzo, de lunes a viernes, en el horario de 20 a 21 horas para las mujeres que realizan un trabajo aeróbico y de 21 a 22.30 horas, para quienes practiquen boxeo, tanto de manera recreativa como amateur.

Corbalán había señalado a este medio que “para este año tendremos cuatro debutantes de 14 años, dos mujeres y dos varones”.

En tanto los boxeadores avezados que entrenan en este gimnasio ubicado en José de San Martín son, entre otros, Jeremías Jaramillo, Xiomara Colipán y Eduardo Zarate.