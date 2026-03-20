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20 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Siguen abiertas las inscripciones para la histórica Bajada de Kayak en Los Alerces

Tras el anuncio del regreso de esta travesía después de 27 años, la organización confirmó que aún quedan vacantes disponibles. Los interesados pueden inscribirse de manera presencial o vía correo electrónico hasta agotar los lugares.
Por Redacción Red43

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La expectativa por la 7° Bajada de Kayak en el Parque Nacional Los Alerces sigue creciendo. Luego de que se hiciera oficial el retorno de este evento emblemático —que no se realizaba desde 1997—, los organizadores recordaron que el proceso de inscripción continúa abierto para aquellos que aún no han asegurado su lugar.

 

Cómo inscribirse

 

Debido a la alta demanda y con el objetivo de completar el cupo máximo de 10 embarcaciones, las vías de inscripcion siguen abiertas:

 

Residentes: Deben acercarse al Edificio de Aulas de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

 

Turistas: Se han reservado 30 lugares específicos para visitantes, quienes pueden gestionar su participación enviando un mail a eventosesquelfce@gmail.com.

 

La propuesta es integral e incluye desayuno, almuerzo y merienda para todos los inscriptos.

 

Preparación previa y recorrido

 

Para garantizar la seguridad y el disfrute de la travesía, se recomienda participar de la clínica previa que se dictará el 2 y 3 de abril en el Lago Rivadavia (Bahía Solís y Camping Lago Rivadavia).

 

El itinerario del 11 de abril promete paisajes inigualables en un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad:

 

Partida: Lago Verde.

 

Navegación: Río Arrayanes.

 

Almuerzo: Hostería Cumehue.

 

Finalización: Bahía Rosales (por la tarde).

 

Desde la organización, encabezada por Carlos Baroli, destacaron que volver a realizar este evento tras casi tres décadas es una "celebración de la vida social del Parque". Por su parte, el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, y el referente de Turismo, Facundo Gajardo, coincidieron en que la iniciativa busca poner en valor el recurso natural y generar contenido de promoción turística para todo el país.



M.G

 

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