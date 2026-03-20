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20 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Precaución: Vialidad trabaja en el camino a La Hoya por un derrumbe tras las lluvias

Personal de Vialidad Provincial despeja el acceso al CAM La Hoya tras un derrumbe provocado por las lluvias. Se construirán gaviones de contención y piden reducir la velocidad en la zona por la presencia de equipos pesados.
Por Redacción Red43

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Equipos y personal del organismo vial provincial trabajan para restaurar la calzada afectada por intensas lluvias que provocaron un derrumbe que dejó piedras y escombros.

 

La Administración de Vialidad Provincial (AVP) se encuentra trabajando en el acceso al Centro de Actividades de Montaña (CAM) La Hoya para restaurar la calzada luego de un derrumbe provocado por las intensas lluvias.

 

Equipos y personal del organismo vial despejan el camino y construirán gaviones de contención, para garantizar la seguridad de vecinos y turistas que transitan la ruta.

 

Por este motivo, pese a que se colocaron indicaciones de circulación para garantizar la seguridad de los trabajadores, las autoridades de la Administración de Vialidad Provincial solicitaron precaución y reducir la velocidad para evitar accidentes.


M.G

 

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