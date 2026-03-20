Precaución: Vialidad trabaja en el camino a La Hoya por un derrumbe tras las lluvias

Equipos y personal del organismo vial provincial trabajan para restaurar la calzada afectada por intensas lluvias que provocaron un derrumbe que dejó piedras y escombros.

La Administración de Vialidad Provincial (AVP) se encuentra trabajando en el acceso al Centro de Actividades de Montaña (CAM) La Hoya para restaurar la calzada luego de un derrumbe provocado por las intensas lluvias.

Equipos y personal del organismo vial despejan el camino y construirán gaviones de contención, para garantizar la seguridad de vecinos y turistas que transitan la ruta.

Por este motivo, pese a que se colocaron indicaciones de circulación para garantizar la seguridad de los trabajadores, las autoridades de la Administración de Vialidad Provincial solicitaron precaución y reducir la velocidad para evitar accidentes.





M.G