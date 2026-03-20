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20 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Certamen fotográfico sobre el ecosistema marino

La Administración de Parques Nacionales mantiene abierta la convocatoria para el concurso El mar es uno. Esta iniciativa busca recolectar imágenes que registren la realidad del entorno oceánico. 
Por Redacción Red43

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El concurso de fotografía "El mar es uno" establece un espacio para la recepción de obras que retraten las áreas marinas protegidas y el ecosistema del mar. La convocatoria divide la participación en las categorías cámara fotográfica y teléfono celular. El jurado de la edición está integrado por el fotógrafo Diego Ortiz Mugica y por Fernanda Menvielle en representación de la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas.

 

Las personas interesadas en participar tienen plazo para enviar sus archivos hasta el día 31 de marzo de 2026. La inscripción se realiza mediante el envío de las fotografías a la dirección de correo electrónico concurso_el_mar_es_uno@apn.gob.ar con los datos personales y la categoría elegida. El reglamento contempla como reconocimiento para el primer puesto de cada categoría un pase de acceso por el periodo de un año a todas las unidades que integran el sistema de Parques Nacionales, extensivo a un acompañante.

 

Esta actividad se desarrolla bajo la premisa de que "el mar es uno solo" y con el fin de exponer la importancia del océano en la regulación del clima y como fuente de vida en el planeta. Las bases y condiciones vigentes corresponden a la etapa de relanzamiento del certamen y se encuentran disponibles para consulta pública. El proyecto pone el foco en la custodia de los sectores marinos y la conservación de la diversidad que habita en estas zonas protegidas.

 

 

" Sin el mar, la tierra no sería habitable.

 

Sin el mar, la Tierra sería un páramo árido y quieto.

 

El océano es fuente de vida y regulador del clima.

 

Sin su vastedad, el planeta perdería su ritmo, su color y su respiración".

 

 

 

Fuente: Parques Nacionales 

 

 

 

E.B.W.

 

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