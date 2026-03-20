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20 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

El SOEME rechazó la oferta municipal y presentó una contrapropuesta

El gremio SOEME y ZO desestimó el incremento del 5% propuesto por la Municipalidad de Esquel para marzo. Tras presentar un pedido de recomposición del 15%, las partes acordaron volver a reunirse la semana que viene.
Por Redacción Red43

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La mesa de negociación paritaria contó con la participación del secretario del SOEME Seccional Esquel, Tomás Ulloga, junto a Claudia Antrichipay y Eusebio Ramayo. Por parte del Ejecutivo Municipal, además del intendente Matías Taccetta, estuvieron presentes el secretario General de Intendencia, Juan Ripa, y la secretaria de Economía y Desarrollo Productivo, Florencia Garzonio.

 

El sindicato manifestó formalmente el rechazo a la propuesta inicial del Ejecutivo, la cual contemplaba un aumento salarial del 5% para el mes de marzo. Según informaron desde la entidad gremial, la oferta fue evaluada previamente con los delegados de cada sector y desestimada al ser considerada insuficiente frente al actual contexto inflacionario.

 

Desde el SOEME y ZO indicaron que, si bien se reconoce la situación económica nacional y la caída de ingresos que afecta al municipio, el objetivo de la contrapropuesta es evitar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. En este sentido, presentaron el pedido del 15% de aumento, cifra elaborada tras una consulta con las bases.

 

Ante el planteo sindical, las autoridades municipales se comprometieron a analizar la factibilidad de la contrapropuesta para elaborar una nueva oferta. Ambas partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y retomar las reuniones la próxima semana con el fin de dar continuidad a la paritaria salarial.


M.G

 

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