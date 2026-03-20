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20 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

"Trevelin tiene memoria": Jornada de reflexión y acción colectiva en la Escuela N° 705

En vísperas de un nuevo aniversario del 24 de marzo, la comunidad educativa de la Escuela N° 705 llevó adelante una jornada de sensibilización sobre el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Por Redacción Red43

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La Escuela N° 705 se convirtió este viernes en el epicentro de una profunda actividad pedagógica y artística orientada a mantener viva la memoria sobre las consecuencias del último golpe cívico-militar en Argentina. Bajo la coordinación de la docente Micaela Vázquez y con el respaldo del equipo directivo, preceptores y orientación pedagógica, la jornada propuso un abordaje integral de los derechos humanos desde el presente.

 

La propuesta comenzó con espacios de debate y análisis dentro de las aulas, donde los estudiantes reflexionaron sobre la historia reciente y la importancia de los valores democráticos. Sin embargo, la acción no quedó puertas adentro: como cierre de la actividad, la comunidad educativa se volcó a la calle para realizar una intervención artística.

 

A través de una pintada colectiva en la vía pública, los jóvenes plasmaron mensajes que invitan a los transeúntes a reflexionar sobre el pasado con un compromiso activo hacia el futuro. Esta expresión urbana busca sacar el debate histórico de los libros para llevarlo al espacio común de todos los vecinos de Trevelin.

 

Uno de los puntos más destacados de la jornada es la muestra expuesta en el exterior del establecimiento. Se trata de la iniciativa impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo, denominada “Florecerán pañuelos”, donde se exhiben producciones simbólicas de lucha y esperanza.

 

Estas piezas, cargadas de significado, no solo adornan la fachada de la escuela, sino que tienen un destino institucional:

 

Participación en el acto oficial: Las producciones formarán parte del acto central conmemorativo.

 

Cita para el 24 de marzo: La convocatoria es para el próximo martes a las 11:00 horas en la Plazoleta de la Memoria, donde se rendirá homenaje a las víctimas y se reafirmará el lema de Nunca Más.

 

La jornada contó con un importante acompañamiento de la Municipalidad de Trevelin y sus parajes, reafirmando la importancia de la articulación entre educación y estado para la promoción de los derechos humanos en las nuevas generaciones.



M.G

 

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