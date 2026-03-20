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Por Redacción Red43

"Florecerán Pañuelos": Intervención artística en la UNPSJB por la Memoria, la Verdad y la Justicia

A 50 años del último golpe cívico-militar, la sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco invita a la comunidad a participar de una construcción colectiva.
Por Redacción Red43

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Bajo la consigna "Florecerán Pañuelos", la UNPSJB puso en marcha una intervención artística abierta y participativa orientada a fortalecer la memoria colectiva. La propuesta, que comenzó este viernes 20 de marzo, busca involucrar a estudiantes, docentes y vecinos en la creación de una pieza simbólica que rinda homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y reafirme el compromiso con la democracia.

 

Cómo participar de la obra colectiva

 

La invitación es amplia y no requiere conocimientos artísticos previos. Los interesados pueden acercarse al Comedor Universitario en cualquier momento del día para sumar su aporte:

 

Técnica libre: Se puede escribir, dibujar o bordar un pañuelo pequeño.

 

Construcción grupal: Cada pieza individual se sumará a un gran pañuelo colectivo que se irá conformando con el correr de los días.

 

Horarios: La actividad está disponible desde las 11:00 h, permitiendo que cada persona se acerque según su disponibilidad durante toda la semana.

 

Cronograma y organización

 

La intervención se extenderá desde este viernes 20 hasta el viernes 27 de marzo. La iniciativa es impulsada por diversas áreas de la universidad, demostrando un trabajo conjunto por los derechos humanos:

 

Biblioteca Universitaria Geólogo “Roberto LM Viera”.

 

Servicio Social - Bienestar Universitario.

 

Orientación Educativa - Área Académica y de Vinculación Institucional.

 

"Una universidad que abraza la vida, la democracia y los derechos humanos", reza la convocatoria oficial, que se enmarca en las actividades por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La propuesta busca transformar el dolor en una expresión artística compartida, bajo el lema histórico de Nunca Más.



M.G

 

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