Esquel: Abren las inscripciones para las Becas Deportivas del primer semestre

Con el objetivo de brindar apoyo económico y fomentar el crecimiento de los deportistas de la ciudad, el Municipio de Esquel lanzó formalmente la convocatoria para las Becas Deportivas 2026 correspondientes a la primera mitad del año.

El proceso de postulación se centralizará en las oficinas administrativas del área de deportes. Aquellos atletas que deseen aplicar o necesiten consultar sobre los requisitos específicos de la documentación deberán dirigirse a:

Lugar: Residencia Deportiva (ubicada en Alvear 2202).

Horario de atención: De lunes a viernes, de 12:00 a 18:00 horas.

Fecha límite: El plazo de recepción de carpetas vence indefectiblemente el 31 de marzo de 2026.

Este programa busca acompañar el esfuerzo de los deportistas locales en sus diferentes disciplinas, facilitando recursos para entrenamientos, traslados y competencias. Es fundamental que los interesados se acerquen dentro de los horarios estipulados para garantizar el correcto ingreso de su solicitud al sistema de evaluación del fondo.







M.G