Derrumbe en la ruta a La Hoya: piden circular con extrema precaución

La Municipalidad de Esquel informó que se produjo un derrumbe en la ruta que une la ciudad con el centro de actividades de montaña La Hoya, como consecuencia de las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Personal de Vialidad Provincial se encuentra trabajando para despejar la calzada y restablecer condiciones seguras de circulación.

Desde el Municipio solicitaron a vecinos y visitantes transitar con extrema precaución en la zona, respetando las indicaciones del personal presente en el lugar.

Asimismo, se recomienda reducir la velocidad y mantenerse atentos hasta tanto finalicen las tareas y se normalice el tránsito.

R.G.